鹿港倉庫大火黑煙沖天 機器人滅火

彰化縣消防局派救災機器人深入火場。（彰化縣消防局提供）

彰化縣鹿港鎮一間工廠倉庫昨天上午十一點突然發生大火，由於倉庫堆放大量廢棄物火勢迅速蔓延，濃煙竄天有如拉出一條長長的黑色巨龍，消防局持續增援消防員趕往搶救，但火勢太過猛烈，濃煙還飄向緊鄰的省道台六十一線西濱快速道路，影響往來人車視線，火勢約五個小時才全部撲滅，所幸未釀人員傷亡，起火原因與財物損失還要進一步釐清。

台61線人車視線受影響

消防局指出，現場為室外廢棄物燃燒波及三棟一層鐵皮廢棄物倉庫，室內外存放大量廢棄物，總面積約九百坪，燃燒面積約六百坪，由於火勢一度相當猛烈，溫度相當高，消防局還部署二台救災機器人及多條水線進行滅火攻擊，並運用無人機監控火勢變化。

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5小時才撲滅 環局監測

消防人員在搶救二個半小時後控制火勢，不過大火中捲入天際的黑色濃煙被風勢吹得長達數公里之遠，且火場就在西濱快速道路旁，濃煙也影響用路人通行，消防局部署車組及水線進行周界防護。環保局也派員到場監測是否造成空氣污染，並呼籲下風處的民眾緊閉門窗以策安全。

彰化鹿港工廠倉庫大火黑煙竄天。（民眾提供）

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