彰化縣圖大規模整修封閉 年底完工

彰化縣立圖書館今年啟動大規模整修工程，目前已封館施工。（記者張聰秋攝）

對許多老彰化人而言，彰化縣立圖書館不只是借書的地方，更是年輕時為拚聯考、自習熬夜苦讀的共同記憶；這處陪伴彰化人走過數十年的公共空間，今年啟動大規模整修工程，目前已封館施工，縣府預計今年底完工，以更友善、多元的閱讀空間重新開放。

設置臨時服務台

文化局表示，縣立圖書館已在今年三月起暫停入館使用，包含館內空間與停車場同步停用，施工期間設置臨時服務台，民眾可透過線上系統預約借書，降低對閱讀服務的影響。

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此次整修重點在改善閱讀環境改善，施工主要範圍在一、二樓。文化局指出，地下室研習班空間將重新整建，一樓大廳動線與使用機能調整，同步增設自助預約取書區及廿四小時自助還書機；二樓則針對兒童區、嬰幼兒區、青少年區及局部廊道進行改善，因應不同年齡層的讀者需求。

除了室內空間外，館舍結構安全亦納入整修。文化局表示，屋頂長年滲水的老問題也在這次改造工程內，屋頂防水部份將舊有FRP浪板汰換為鍍鋁鋅鋼板，並對四樓露台進行防水塗層施作。

這次整修獲教育部補助「二〇二五至二〇二六年提升公共圖書館閱讀環境計畫」經費二一六五萬餘元，另獲內政部國土管理署補助屋頂防水與排水改善工程八五〇萬九千元，兩案同步推動，總經費超過三千萬元。

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