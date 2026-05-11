人口消長 投縣議員選區席次恐調整

南投縣因少子化與人口磁吸海嘯，年底選舉縣議員席次將「搬風」，其中第二選區因草屯鎮人口增加，席次從八席變九席，第三選區因人口減少，議員從四席降至三席，對此，南投縣選委會回應，議員名額僅就目前各選區人口進行試算，實際仍須以五月底的人口統計資料為準。

草屯破9.8萬人 第2選區可望變9席

南投縣議員共有卅七席，扣除第六、七、八選區的三席原住民議員，本屆第一至第五選區分別有十、八、四、五、七席議員，合計卅四席。

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其中第二選區為草屯鎮、中寮鄉，近年草屯鎮公所力拚成為全台第一大鎮，推出多樣福利措施，尤其今年上路的兒童生日禮金，一至五歲每年可領二萬元，更吸引年輕爸媽關注，成為人口成長強力推手，目前草屯鎮全鎮人口已突破九萬八千人，連帶提升選區議員席次，可望從本屆八席增加至九席。

集集、水里、魚池、信義選區恐降為3席

反觀第三選區集集鎮、水里、魚池、信義鄉，則因地理環境相對偏遠，近年在高齡化、少子化，以及外地升學、市鎮人口磁吸衝擊下，人口數大不如前，以致在全體縣議員總額維持不變的情況下，面對草屯人口強勢竄升，議員席次恐從四席降至三席，並影響到四席才有一席婦女保障名額，就該選區現有男、女議員各二名，甚至還有新人加入戰局，選情變得更加緊繃。

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