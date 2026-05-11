台中谷溜遊戲場湧人潮 違停開單2天63張

台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」開放湧入車潮，吳厝里長抱怨因車輛違停，造成里民進出不便；警方加強派員疏導交通及取締違規。（民眾提供）

台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」日前開放後迎來首個週末假日，湧入車潮眾多，吳厝里長抱怨因車輛違停，造成里民進出不便，清水警分局派員加強巡邏及取締違規停車，兩天共開出六十三張罰單；另大甲鐵砧山遊客中心日前辦理活動，雜草叢生，民眾質疑「丟臉」；石岡旅客服務中心則重新招標委外，迎來新風貌 。

里長抱怨進出不便 居民困擾

吳厝里長吳水通表示，「谷溜遊戲場」路段為吳厝里民進出清水區的主要通道，因大量遊客車輛占據道路、隨意違停，導致交通壅塞、進出困難，甚至影響行車安全，里民日常生活已受到嚴重衝擊，要求市府立即正視問題，並加強取締違規停車，還給里民基本的通行權與生活品質。

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警籲多搭乘大眾運輸工具

清水分局昨加強派員疏導交通及取締違規，九、十日兩天共開出六十三張罰單，並加強勸導民眾搭乘大眾運輸工具或將車子停放於鄰近停車場步行前往，勿違規停車。

另大甲鐵砧山遊客中心本月八日與民間單位合辦「春瘋媽祖」活動，民眾抱怨雜草叢生，周遭環境很糟糕，還有外國遊客參加，「很丟臉」；台中市風景管理所表示，大甲鐵砧山遊客中心委外經營，四月營運會議即要求廠商預先完成除草及環境整備，當日也派員現場督導，針對活動當日環境維護不佳等情形，將依合約規定開罰。

東豐綠廊自行車道中繼站的「石岡旅客服務中心」，前年委外經營，因業者缺乏遊客中心經營的經驗，經營不善，去年九月與市府終止契約，觀旅局今年重新委外，試營運獲好評，十一日將重新開幕。

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