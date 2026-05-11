三班護病比入法 何欣純拚落實、江啟臣促配套

國民黨中市長參選人江啟臣到北屯金谷市場，與民眾互動。（江啟臣提供）

何︰不分黨派一致共識 積極做到位 江︰人力缺口 持續監督

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比正式入法，民進黨中市長參選人、立委何欣純表示，有關護病比入法，是不分顏色不分黨派一致共識，但未來如何落實更需要關心，她表示自己未來當選中市長後，台中市的護病比會積極做足、做滿、做到位；國民黨中市長參選人江啟臣則表示，目前全國面臨將近五千人的護理人力缺口，他會持續督促行政部門拿出實質配套。

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軍購案藍白大砍 何批盧、江不吭聲

此外，立法院通過在野黨版本的軍購條例，預算為七千八百億元，何欣純則質疑，行政院版本為一．二五兆，被在野黨砍了四千多億元，中市長盧秀燕口口聲聲支持八千至一兆，至今卻與立法院副院長江啟臣都默不吭聲；對此，台中市政府無回應，而江啟臣辦公室回應，他跟立法院長韓國瑜基於議事中立，從未對條例或金額表達意見，尊重朝野各方的協商結論。

立法院會八日三讀修正醫療法部分條文，將三班護病比入法，但全國有三千至五千人的護理人力缺口，衛福部提出緩衝期二年。

何欣純則表示 ，三班護病比入法是不分顏色不分黨派一致共識，但如何落實更需要關心，在此次修法過程，諮詢委員會的設計被刪掉，民進黨在朝野協商時，要求護理界代表要有一定的比例，但被在野黨刪除，她非常遺憾。

但她強調，護病比入法後，最重要是護病比要落實才是最重要的，不僅關係護理師的職場環境、薪資、工作公平合理性及工作尊嚴，更關係病患權益，她未來當選中市長之後，台中市的護病比會做足、做滿、做到位。

江啟臣則表示，改革必須有同理心，更要能防患於未然，接下來他會持續督促行政部門拿出實質配套。

民進黨台中市長參選人何欣純，昨天到西屯市場發送康乃馨給民眾。（記者蘇金鳳攝）

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