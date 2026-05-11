新北9校完成透保水工程 滯洪量3.69萬噸

汐止青山國中小在操場、跑道下方設置雨水滯洪池。 （新北市水利局提供）

解決豪大雨易積淹水問題 今年汐止青山國中小、三重及華僑高中3案將陸續完工

記者黃子暘／專題報導

都市地區高度開發，面臨極端氣候威脅，治水需善用有限空間。新北市府水利局推動校園透水保水工程，今年將有汐止青山國中小、三重高中及華僑高中三案陸續完工；此外，結合居民休憩需求，除了已完工的中和區壽德公園滯洪池工程，現正規劃中和自強公園調節池工程，解決國光街積淹水問題。

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青山國中小 操場下方設滯洪池

水利局表示，市府已完成九座校園透保水工程，總滯洪容量達三．六九萬噸，目前施工中有三案，其中汐止青山國中小周邊環山路南側山區逕流量大，校區後方及周邊易積淹水，市府在操場及跑道下設置雨水滯洪池、廢棄污水處理槽改建為滯洪池，透保水設施已完工，地表PU跑道工項預計五月下旬完工。

三重高中低窪處 再新設滲透井

此外，三重高中與重安街十三巷地勢低窪，豪大雨易積淹水，先前已完成透保水工程，市府再新設滯洪池、低窪處新設透水鋪面及滲透井、校門口新設截流溝等，預計七月完工；華僑高中停車場增設滯洪池及六組抽水機組段，盼改善板橋區僑中二街一帶至浮洲地區淹水困擾，預計八月完工。另規劃中的華夏科技大學校園預計新設四千噸地下滯洪池，解決中和華新街及工專路周邊受強降雨影響的積淹水問題。

水利局指出，位於中和、板橋及土城交界處的壽德公園，改造為兼顧遊憩、滯洪功能的公園；中和自強公園後方地勢較高，過去強降雨常造成國光街側溝排放不及而積淹水，今年預計辦理調節池工程，完工後滯洪量可達三百至四百立方公尺。

議員建議盤點公有土地 擴大實施

市議員陳偉杰建議市府擴大評估易積淹水區域，尤其是排水坡度較緩的沿海行政區，或地表高度開發的工業區周邊，並跨局處整合資源，善用公有停車場地下空間、運動中心及道路綠帶等公有設施，推動透保水工程，並盤點公有土地，讓新北轉型為吸水、保水的強韌城市。

市議員顏蔚慈表示，三重、蘆洲等高度開發或人口高密度區域，柏油水泥鋪面導致地表不透水，每逢豪雨排水系統承受巨大壓力，市府應優先針對曾有積淹水紀錄的地點，盤點周邊學校、公園、活動中心及停車場等公有設施，結合都市計畫加速改善老舊鋪面，並將零星的公有地串聯，規劃地下滯洪路網，以便強降雨來襲時發揮滯洪功能。

汐止青山國中小在操場、跑道下方設置雨水滯洪池。 （新北市水利局提供）

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