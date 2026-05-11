蕭美琴讚慈濟 在全球播下善的種子

證嚴法師（左）出席慈濟60週年慶祝大會，副總統蕭美琴送上康乃馨。（慈濟基金會提供）

慈濟今年適逢創立一甲子，昨舉行「慈濟六十週年大會」，在花蓮以及各地靜思堂舉行佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛典禮，副總統蕭美琴、麥格塞塞獎基金會董事Ms. Emily A. Abrera等貴賓受邀參加。蕭美琴肯定慈濟志工用行動在全球各地播下善的種子，成為台灣走向世界的一扇窗。

慈濟舉行創立60週年活動

「共同的理念，能凝聚善意與信任。」蕭美琴致詞指出，慈濟強大的組織力與動員力，是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定的基礎，在世界各地常看到慈濟志工，用實際行動向全世界展現台灣人的良善與慷慨，在全球各地播下善的種子，是台灣走向世界重要的一扇窗，更是展現台灣暖實力最溫暖的名片，向世界傳遞台灣的善意與韌性。

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蕭美琴也以英文說，慈濟始終如燈塔般閃耀慈悲之光，將人道主義的足跡從台灣延伸至世界各地，在當今全球局勢日益複雜的時代，慈悲與韌性比以往任何時候都更重要，慈濟精神提醒大家，台灣不僅是國際社會的一員，也是全球和平與人道進步的重要貢獻者。

Ms. Emily A. Abrera說，台灣以創新、科技和精湛工藝等眾多出口產品享譽全球，或許台灣最意義深遠的出口並非物質，而是更持久、美好的事物「善」，六十年來慈濟將慈悲精神傳遞到台灣以外廣闊天地，始終秉持謙遜、自律和尊重人類尊嚴的價值，盼這份善與希望持續照亮世界、代代相傳。

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