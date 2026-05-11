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    首頁 > 生活

    宜蘭綠博閉幕 童玩節接棒7/4開幕

    2026/05/11 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭綠博落幕，閉幕聯演中交棒給童玩節。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭綠博落幕，閉幕聯演中交棒給童玩節。（宜蘭縣府提供）

    二〇二六宜蘭綠色博覽會昨天落幕，四十四天展期吸引四十五萬人次到訪，比去年三十九萬八千人次多出五萬多人次，估計帶來逾七．七億元綠色觀光產值，閉幕聯演中交棒給夏季旗艦活動宜蘭國際童玩藝術節，今年童玩節將在七月四日開幕。

    根據佛光大學民意調查中心訪查，九十二．五％遊客認為綠博設施豐富有趣，九十七．二％明年願意再訪，九十七．四％願意推薦親友參與，整體滿意度九十三．五％，在推廣永續發展及環境教育意義指標上，獲得九十一．三％正面評價，觀光產值超過七．七億元。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，效益評估顯示，綠博超過五十％遊客來自外縣市，七十％是親子旅遊，三十一．七％來綠博二到五次，不少學生跟著學校來戶外教學後，回家跟父母親說還要再來，成為很多人每年期待的生活體驗。

    綠博閉幕式中，響起童玩節經典主題曲「青春夢土」，在丟丟銅、火車鳴笛與泰雅童謠旋律中，將棒子交給童玩節。本屆童玩節以「森歷其境」為主題，將於七月四日至八月十六日在冬山河親水公園登場，透過五感沉浸的森林情境設計，打造結合遊戲、藝術與文化的夏日體驗場域。

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