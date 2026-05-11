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    首頁 > 生活

    農業部加強管理 最快七月上路 實驗動物機構評鑑差未改善 不得再申請

    2026/05/11 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    為提升動物福利，農業部擬規範實驗動物評鑑較差的機構單位，在沒有完成改善、並通過主管機關實地複查通過之前，將禁止動物實驗新提案。（資料照）

    為提升動物福利，農業部擬規範實驗動物評鑑較差的機構單位，在沒有完成改善、並通過主管機關實地複查通過之前，將禁止動物實驗新提案。（資料照）

    為提升動物福利，農業部擬規範實驗動物評鑑較差的機構單位，在沒有完成改善、並通過主管機關實地複查通過之前，將禁止動物實驗新提案，最快自今年七月起實施，六月起使用的實驗動物則全面溯源，可能衝擊癌症腫瘤相關藥物開發的動物試驗計畫。

    恐衝擊腫瘤相關藥物開發

    國內每年使用的實驗動物超過百萬隻，多為天竺鼠、斑馬魚、牧場動物等，農業部透過相關專家與動保團體組成評審團，每年查核使用實驗動物的機構與單位，實驗機構或單位若被評鑑為較差，只要求改善，但仍可繼續進行動物實驗。

    農業部動保司副司長陳中興表示，部分實驗動物使用單位已經成為「評鑑較差」常客，顯見現行機制難以改善實驗動物福利與待遇，因此提出修法。

    陳中興說明，使用實驗動物的機構依規定都要成立「實驗動物照護及使用委員會或小組」，並由該小組審查機構內需使用實驗動物計畫，最快今年七月、最慢第四季之前實施新制，希望確實提升實驗機構改善實驗動物飼養環境的動力。

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