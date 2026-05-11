慈濟三節合一浴佛大典 台美齊為世界祈福

慈濟昨日舉行「2026年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，總統賴清德應邀出席。（記者方賓照攝）

今年慈濟基金會邁一甲子，昨舉行「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的浴佛大典，約萬人參與，總統賴清德出席，美國在台協會（AIT）處長谷立言、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安也到場，其中AIT更是暌違七年，再度由谷立言代表參加，和來自全台逾六百位法師，齊為台灣與世界祈福，

AIT處長暌違7年現身

浴佛大典在中正紀念堂舉行，賴總統親自出席，陪同的還有內政部長劉世芳、環境部長彭啓明，更讓人矚目的是谷立言代表AIT現身，慈濟基金會指出，每年都會發邀請函給AIT，二〇一九年時曾由時任副處長的谷立言參加，時隔七年，擔任處長的谷立言再度參與，在台美關係鞏固與地緣政治緊張之際，AIT派員出席別具意義。

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總統感謝慈濟無私奉獻

典禮由超過六百位、來自台灣各地的法師和來賓齊聲唱誦「讚佛偈」，為台灣與世界祈福，賴總統致詞表示，慈濟秉持佛教為眾生的理念，在走過一甲子的歲月中，每當面臨災難時，慈濟人的身影總是走到最前、做到最後，要代表國家感謝慈濟對台灣的無私奉獻，也讓世界看見台灣的溫暖，並讓人間看到希望。

慈濟昨日舉行「2026年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，AIT處長谷立言應邀出席。（記者方賓照攝）

慈濟昨日舉行「2026年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」。（記者方賓照攝）

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