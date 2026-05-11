三班護病比後年上路 精神科憂被排除

三班護病比將納入「醫療法」，於2028年5月上路，但中華民國精神衛生護理學會擔憂未來入法恐被再度排除在外。衛福部護理及健康照護司回應，將持續協助討論。（資料照）

三班護病比將納入「醫療法」，於二〇二八年五月上路，但中華民國精神衛生護理學會擔憂，目前三班護病比不適用精神科急性病床，未來入法恐被再度排除在外。衛福部護理及健康照護司回應，護理界與精神醫界對三班護病比仍無共識，照護司將持續協助兩方討論。

衛福部：持續協助討論

中華民國精神衛生護理學會理事長劉玟宜指出，過去精神科教學醫院比照區域醫院、精神科醫院比照地區醫院施行全日護病比，但衛福部二〇二四年三月施行的三班護病比標準，排除精神科急性病房，待二〇二八年五月新法上路，精神科急性病房恐仍不適用。

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劉玟宜說，過去全日護病比精神科教學醫院比照區域醫院、精神科醫院比照地區醫院，已認定精神科急性住院照護屬急性住院醫療體系的一部分，護理人力配置標準與一般急性病床具有相同制度定位與法律基礎，且未來不應於後續公告、子法、行政解釋或執行技術中，被排除於制度適用範圍之外。

對於學會訴求，照護司副司長陳青梅回應，二年前因護理界與精神醫界無法取得共識，因此三班護病比獎勵措施採脫鉤處理，目前照護司、心理健康司持續協助醫界與精神醫界溝通，待達成共識後，也會採取獎勵先行，再討論入法的方式處理，否則精神科急性病房將維持現行全日護病比做法。

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