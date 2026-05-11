花改場研發金柑加工新技術 產值提升逾4倍

花蓮農改產開發金柑果泥加工及應用技術，保留金柑特殊的金黃色與香味。 （花蓮農改場提供）

被稱為金棗的金柑，鮮食酸香，多是加工成蜜餞或果乾，農業部花蓮農改場研發「金柑果泥加工及應用技術」、「金柑糖漿加工技術」，保留金柑的金燦外觀顏色，更延長櫥架壽命，較鮮果的產值提高四倍以上。

國內金柑產地九成都在宜蘭，當地種植面積約一九八公頃，年產量達一七五六噸，在宜蘭的礁溪與員山地區種植最多，產季則是每年的十一月到隔年二月，花蓮農改場助理研究員陳柏翰表示，金柑鮮果櫥架壽命較短且產期集中，為延長效期，目前多半加工為蜜餞、果乾等，因應冰品、飲品的市場需求，該場開發加工技術。

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保留金燦顏色與酸甜滋味

陳柏翰進一步指出，該場建立「金柑果泥加工應用技術」，透過果實前處理與加工製程、配方等標準流程，製作的果泥富含纖維跟顆粒感，顏色更呈現金黃色，和金柑鮮果接近，也留住金柑特殊的芬芳與酸甜滋味。

目前市售的果泥多採用進口柑橘，並且沒有顆粒感；至於金柑糖漿的加工技術有明顯香氣，流動性更好，可容易使用在手搖飲等飲品之中。

陳柏翰表示，金柑果泥加工技術可比鮮果提升五倍產值，金柑糖漿加工技術則可提升四倍以上產值，而若將果泥應用在冰棒等產品，產值則可提升十二倍，糖漿若用在手搖飲，產值則可提高廿九倍。花改場表示，相關技術已經授權給宜蘭礁溪鄉農會。

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