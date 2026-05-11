不教學生死背 李明慈創新活化國文課

北市中山女高教師李明慈以各種創意融入教學，關心孩子也不遺餘力，獲選教育家人物典範。（教育部提供）

北市中山女高國文教師李明慈，讓國文課不只教課文，更能培養思考力、表達力與創新力。她將多元創意融入課程，將國外所見所聞帶入教學，疫情期間鼓勵學生訪談家人，呈現社會各面向所受到之影響；面對人工智慧浪潮，帶領學生運用AI完成作品。教學受獲肯定，獲選為教育家典範人物。

獲選教育家典範人物

李明慈童年時與父親在沙發上接力共讀金庸小說的愉快回憶，種下她的文學種子，長大後後毅然投身教育界。面對教育趨勢，她認為「創意」可兼顧不同學習需求。自己曾在國外的互動裝置，看到參觀者能用「毛根」製作代表「自由」的手工藝品並附上說明，返台後教授〈岳陽樓記〉時，也發給全班毛根並將主題設為「承擔」，引導大家將「先天下之憂而憂」的抽象概念具象化，寫下創作意涵，讓不擅長寫作的孩子也能展現獨特觀點。

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疫情期間，李明慈安排學生採訪家人，記錄空服員母親承受的異樣眼光、外婆小吃店一落千丈的生意，以及身為工程師的父親趕工研發實聯制QR Code的辛勞，終化為文章與廣播節目。

針對人工智慧浪潮對文字創作的衝擊，李明慈鼓勵善用新興科技整理文獻，如探討〈桃花源記〉時，先請大家問陶淵明三個問題，接著將傳記與年表輸入系統抓取重點，完成「穿越時空的對話」劇本，最後用AI工具生成角色、製作短片上傳發表。

此外，李明慈也投入心力陪伴學生，她回憶，某屆新生訓練時，一名孩子在自我介紹中提及有複雜的校外背景，她除深入瞭解，在選舉幹部時也主動邀請對方擔任風紀股長，「相信他也希望被人看重」，該生總算逐漸回歸正常校園生活。

李明慈不斷從閱讀、旅行與生活中汲取靈感，嘗試嶄新教法，對她而言，教育就是陪伴青年學子走一段路，期盼在這段旅程中協助每個人找到專屬方向，讓天賦閃閃發光。

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