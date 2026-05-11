學生租住非法屋舍 不能申請補貼／中大學生投訴原有補助 內政部：今年為了公安嚴審

「300億元中央擴大租金補貼專案」每個月補助約2400元到3600元房租，內政部今年度將房屋合法性列入審核標準，非法建築、非住宅使用農舍自今年起不再接受補助申請。（資料照）

「三〇〇億元中央擴大租金補貼專案」每個月補助約二千四百元到三千六百元房租，減輕大學生校外租屋負擔，深獲大學生重視，但內政部今年度將房屋合法性列入審核標準，有些學生住農舍、加蓋房間，都無法獲得補助，引起焦慮；內政部說明，為維護居住安全，非法建築、非住宅使用農舍自今年起不再接受補助申請。

建物登記3層 卻蓋到7樓

中央大學校外租屋人數約三千五百人，有學生向本報投訴，原校外租屋皆可申請到補助，但今年起只要是違建或農舍，皆無法申請到租屋補助，例如房東登記只建三樓，卻增建七、八樓租給學生，導致三樓以上學生都無法獲得補助。

請繼續往下閱讀...

中大學務處生輔組長周毓芳說明，此為內政部今年起上路「租屋合法化」新規。為維持對學生的協助，校方提出辦理低收及中低收入戶學生校外租金補助，弱勢學生若通過內政部租金補助，學校補助扣除後之租金差額，未通過者，則補助租金全額。

中正大學有近九千名學生有住宿需求。校長蔡少正表示，學校自去年底即提醒學生該項政策改變，並請房東須明確告知，迄今未有學生反映無法申請補助。

台師大由專責導師訪視校外賃居者

台師大宿舍相對充足，在外賃居僅約三％。學務長林玫君提到，校方除建置校外租屋資訊平台，刊登前也會查核資料，並推動「校外賃居安全自主檢核表」，由專責導師關懷訪視。租金補貼申請與核定由內政部辦理，目前未接獲申請不到補貼情況。

內政部表示，若舊戶於去年就居住於此類非法建物領取租金補貼，同一地址得繼續受領補貼至今年補貼期間結束，並提供包租代管等資訊，協助民眾另覓更適宜的居住環境。

教部雲端租屋生活網 提升透明度

教育部高教司科長李孟珊說明，自二〇一九年至二〇二三年推動「弱勢學生校外租金補貼」，經費約四．六億元由內政部社宅基金支應，補助約四．五萬人次，自二〇二四年起回歸「三〇〇億中央擴大租金補貼專案」，由內政部主責辦理。

李孟珊表示，教育部建置「雲端租屋生活網」，規範房東建物須配合政府租金補貼政策才能上架，並請各校定期更新相關資訊及辦理房東座談會等，提升學生租屋資訊透明度與媒合效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法