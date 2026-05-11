藥廠實驗動物評鑑較差 學者憂心影響藥物研發

實驗機構常見動物實驗違規樣態

農業部擬加強實驗動物福利，將規範使用實驗動物機構評鑑較差者，未完成改善前，將不可再提新的實驗動物使用計畫，獲動保團體肯定，農業部指出，過去評鑑較差單位多是藥廠，相對影響較大，學者則憂心，恐嚴重影響藥物研發進度，盼有更彈性作法。

國內使用實驗動物機構超過200家

國內每年使用的實驗動物超過百萬隻，多為天竺鼠、斑馬魚、牧場動物等，使用實驗動物的機構則超過二百家。

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農業部動保司副司長陳中興表示，針對這些機構，每年會由農業部等官民代表組成查核團體抽查，包括查看相關文件與計畫審核流程是否完整、檢視實驗動物數量與計畫是否相符，也會實地檢查動物房飼養狀況與動物福利等。當年評鑑較差者，隔年會列入必定查核的機構；過去三年評鑑較差家數分別是十五家、六家、四家。

藥廠助理流動率高、未落實資料記錄

陳中興透露，過去使用實驗動物評鑑較差單位多是藥廠，因助理流動率高，導致實驗動物環境髒亂、未落實資料記錄等；評鑑較差的單位可提複查，預估二到三週內就可安排專家團體實地審查。但依現行規定，若單位無法提供實驗動物來源，也只能勸導改善與在評鑑中扣分，無法開罰。

陳中興說明，為確切掌握實驗動物的來源，並和國際作法接軌，將自六月一日起要求國內使用實驗動物來源，都必須要有「國際實驗動物管理評鑑及認證協會」或農業部的認可，以避免部分不肖人士在野外隨意捕捉動物用於實驗用途，也盼實驗單位可更謹慎使用實驗動物。

動保團體建議修法增加罰則

動保團體台灣動物社會研究會實驗動物議題研究員饒心儀肯定農業部跨出重要一步，但她認為，目前只針對評鑑「較差」的機構並不夠，逾半機構都落在「尚可」等級，建議只要該機構有需要精進的項目，都應在期間內完成改善；也應修法讓主管機關可開罰，不只針對機構，也要將行為人納入開罰對象。

某生醫領域學者肯定農業部做法和國際接軌，但執行癌症腫瘤相關動物試驗時，往往有連續性以及跟時間賽跑壓力，若因查核結果較差導致無法再提新的實驗動物計畫，恐影響研究進度，盼農業部可有更彈性做法。

成大工業衛生學科暨環境醫學研究所特聘教授王應然則表示，提升實驗動物環境是國際趨勢，台灣目前的做法只是終於追趕上國際的腳步。

為提升動物福利，農業部最快從今年7月起規定使用實驗動物機構評鑑結果較差單位未完成改善前，將不可再提新的實驗動物使用計畫。（資料照）

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