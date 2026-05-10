迎接「國際不再恐同日」 台南升彩虹旗

今年三月十四日「第九屆台南彩虹遊行」，南市永華市政中心首度升起彩虹旗響應。（記者洪瑞琴攝）

迎接五月十七日「國際不再恐同日」，台南市政府再度升起象徵多元與包容的彩虹旗，並以「伴你同行」為主軸，規劃系列宣導活動與講座，於五月十七日至廿四日展開，並邀請變裝皇后與多元性別代表參與演出與分享，為城市注入希望與耀眼的彩虹能量。

延續三月十四日彩虹聯盟「第九屆台南彩虹遊行」期間，市府響應首度在永華市政中心升旗的行動，此次擴大永華、民治市政中心及曾文市政願景園區同步設置彩虹旗，並串聯各局處及全市卅七區公所，共同傳遞對LGBTQ+族群（多元性別）的支持與友善，展現推動性別平權的積極態度。

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台南市社會局表示，這次響應不僅止於象徵意義，更結合文化推廣與教育宣導。自五月十一日起透過跑馬燈、社群平台及各機關網站擴大宣傳；活動期間除彩虹旗展示外，也邀請同志伴侶YouTuber「夫夫之道」、變裝皇后鄧百百及瑞恩RayRay分享生命故事並帶來演出，透過真實經驗與舞台展現多元樣貌，深化社會對性別議題的理解與尊重。

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