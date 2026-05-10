龍崎鳳梨好筍季 樂嘗美食買農產

龍崎區的綠竹筍遠近馳名，頂級品的市場搶手。（記者吳俊鋒攝）

綠竹筍大王評鑑差距小 品質佳「嘗起來像水梨」 鳳梨果肉香甜受歡迎

台南鳳梨好筍季系列活動昨天在有「采竹之鄉」美譽的龍崎登場，公所與農會結合精彩的表演節目與趣味闖關遊戲，加上摸彩，活動強強滾，市長黃偉哲也化身宣傳大使，邀請各界來採買兼觀光，感受當地自然、人文與產業的魅力。

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當宣傳大使 黃偉哲邀民眾觀光

會中並舉辦「綠竹筍大王」評鑑，邀請產銷班員PK，共有卅人報名參賽，外聘裁判由台南區農業改良場的專家學者們擔任，依照外觀、色澤、糖測與柔嫩度等項目評分，由於各組品質一流，差距些微，戰況激烈。

現場糖測綠竹筍最高達七．四度，且肉質鮮嫩，口感令眾人驚艷，直呼「嘗起來像水梨」，龍崎區農會總幹事林韋如指出，當地綠竹筍栽培面積約三百公頃，採共同運銷模式，送往台北果菜市場拍賣的頂級品，每台斤價格曾飆破千元，龍崎綠竹筍名不虛傳。

竹編工藝、竹醋液 地方特產

在文衡殿舉行的龍崎鳳梨好筍節，以「龍崎馬上旺」為主題，黃偉哲推崇竹筍的白嫩鮮甜、甘脆多汁，不必沾美乃滋，就能嘗到絕佳風味，另外還有傳統的竹編工藝，以及新興的竹炭、竹醋液等製品，都是地方特色產業，值得購買。

黃偉哲強調，無論鮮採的鳳梨、綠竹筍和其加工品，都值得推薦，歡迎消費者一起來買爆，並順遊附近虎形山公園、牛埔農塘等景點，帶動觀光發展。

位處偏遠的龍崎，是台南人口最少的行政區，特產之一的鳳梨栽培面積全市排名第五，有近百公頃，多為「金鑽」品種，農會推廣部主任董啟聖指出好吃的秘訣在當地屬砂質壤土，種出的鳳梨不僅果肉香甜，風味更好，在市場深受歡迎。

鳳梨收成合計逾4.8萬公噸

台南市農業局說，預估今年台南各區鳳梨收成合計逾四．八萬公噸，比去年增加約五％，將積極搶攻國內外市場，並推動多元加工以穩定價格和果農收益。

現場還準備鳳梨冰棒與竹筍排骨湯免費品嘗，區長陳龍政說，人潮不斷湧至，顯見美味行銷策略成功。

農民展售鮮採鳳梨，果肉香甜受民眾歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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