高雄機場改建新航廈 將直通捷運站

高雄捷運紅線通車已十八年，雖然設有「高雄國際機場站」，但捷運站與機場國際航廈主體建築並無直接連通，旅客必須繞行數百公尺才能抵達出境大廳。如今高雄機場改建計畫，新國際航廈將開挖地下兩層，無縫接軌捷運站，全部改建期程預計二〇四〇年完工。

高雄國際航空站送交立院資料顯示，從捷運站到現有國際航廈步行時間過長，由於新航廈完成後，年容量可達一六五〇萬人次，所以改建計畫將在新航廈開挖地下兩層，地下一樓規劃停車場及轎車接駁區，地下二樓除停車場，另有通道與捷運站無縫接軌，一樓規劃轉乘遊覽車、長途客運及計程車。

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高雄國際航空站說明改建期程，二〇二七年至二〇三二年新建東側航廈，二〇三二年至二〇三九年拆除既有國際航廈、新建西側航廈，二〇三九年至二〇四〇年拆除既有國內航廈、整併國際國內線至集中式航廈營運使用。

據了解，捷運紅線高雄國際機場站多達七個出入口，其中四個通往地面停車場，另兩個分別通往高雄公園、國內線航廈，卻只有一個通往國際線航廈，但不是直通航廈主體，而是國內線與國際線的連通道，旅客必須拖行李徒步數百公尺。

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