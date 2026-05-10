軍購條例藍白砍4700億 鄭麗君質疑自廢武功

鄭麗君感慨國防特別條例三讀通過，「少掉的是台灣人自主研發的一部分，這是不是自廢武功?」（記者葛祐豪攝）

民進黨啟動「台灣好生活」全國宣講，首站昨天在高雄起跑，行政院副院長鄭麗君領軍，她感慨國防特別條例三讀少了四千七百億，「少掉的是台灣人自主研發的一部分，這是不是自廢武功？」

弱化台灣國防自主研發

鄭麗君昨率秘書長張惇涵、金管會主委彭金隆宣講，面對高雄一千多名地方社團幹部、百工百業。她強調過去一年負責談判，感受到世界看好台灣、需要台灣，都希望台灣半導體去投資。

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目前最先進的晶片有九成在台灣生產，最先進的二奈米製程就在高雄，這是「緊緊緊」陳其邁拚出來的成績；「陳其邁團隊兩年拚四年、六年拚轉型，為高雄拚出好生活，為台灣在國際拚出新的城市品牌」，賴瑞隆則是心心念念在高雄，從產業到交通各方面都很關心。

鄭麗君特別提到，前天三讀通過特別條例少了四七〇〇億，少掉的是最關鍵的國防供應鏈中，國防自主實力最需要的無人載具與反制系統、台美合作的研發與智慧指管中心，「少掉的是台灣人自主研發的一部分，這是不是自廢武功？」

鄭麗君說，台灣無人機產業去年產值是前年的二．五倍，去年外銷金額是前年廿一倍，今年第一季外銷總值就超過去年一整年；「台灣的無人機產業正在起飛，世界都需要，台灣可以與友好國家打造非紅供應鏈！」

她認為，高雄也有很好機會發展無人載具，包括無人機與無人船，但預算大筆一刪沒有了。行政院會繼續努力，一定要給國人一個最完整的國防體系，保護所有國人的安全。

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