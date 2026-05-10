支援產業升級 高雄啟動20處農業區檢討

愛河邊周邊農業區空拍圖。（都發局提供）

引導楠梓、三民、鼓山、前鎮及小港等5區土地合理利用

為落實半導體S廊帶產業布局，高市都發局啟動「原高雄市都市計畫農業區專案」通盤檢討，針對三民等五區的廿處農業區，就公共設施服務水準、交通承載能力及都市發展支援機能進行評估，適度引導土地合理利用，並將舉辦五場座談會廣納地方建言。

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依各區位與需求 檢討功能定位

都發局長吳文彥表示，隨著台積電進駐楠梓產業園區，及捷運、輕軌路網成形，部分區位已面臨都市化擴張與公共服務需求提升的壓力。

這次專案通盤檢討以原高雄市農業區為檢討範圍，合計盤點廿處農業區，分布於楠梓、三民、鼓山、前鎮及小港等五個行政區，包括三民區寶珠溝周邊農業區、愛河邊的農廿一、高雄榮總周邊農業區等，將依各農業區區位與地方需求，重新檢討功能定位，確保土地資源能支援產業升級。

發展潛力區 評估交通承載能力

以最受矚目的農廿一為例，位於博愛路、中華路、大順路和愛河間的蛋黃區，緊鄰豪宅林立的農十六特區，由於地主對分回土地比例有意見，地政局於二〇一六年暫緩辦理區段徵收開發案。但隨著農十六開發逐漸飽和，二〇二四年市府重啟修訂凹子底農廿一都計案，目前土地還沒被徵收，建商已搶進卡位。

都發局說明，這次檢討主軸將針對鄰近重大交通節點、具發展潛力的地區，依據TOD大眾運輸導向發展理念，評估交通系統承載能力，適度引導土地合理利用；對於具備防洪保水、生態保育或景觀環境價值的區位，計畫朝兼容綠色基盤與生態緩衝空間方向規劃。

舉辦5場座談會 蒐集地方建言

都發局指出，這次專案通盤檢討公開徵求意見期間至五月卅日止，後續將於小港、前鎮、楠梓、鼓山及三民等地舉辦五場座談會，並視地方需求，針對部分關注度較高的農業區辦理民眾工作坊，透過雙向交流蒐集地方規劃建言。

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