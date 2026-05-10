福船式造船圖譜 屏東王船文化館展出

船說：王船造船圖譜特展在王船文化館開展。（記者陳彥廷攝）

東港素有「王船故鄉」之稱，為了讓民眾了解了解國、內外王船文化差異，王船文化館舉辦「王船再現一臺灣傳統福船式造船圖譜」展，館方指出，透過展覽圖面，讓更多人認識台灣及國外的王船相關文化。

船隻是進出島嶼的必要工具，隨著時代演進，過去縱橫在大洋中的木造船隻大部分皆已消失，包括中式帆船在內，早年的造船工藝，靠著台灣依舊蓬勃發展的「送王船」文化而存續，王船文化館肩負台灣王船文化的傳承脈絡，請來撰述「王船再現一臺灣傳統福船式造船圖譜」一書的成功大學博物館與臺灣藝術史料研究中心出展相關圖面。

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屏東縣文化資產保護所主任陳胤霖指出，透過文化資產角度，淺談傳統中式古船價值，更讓人看見這正因為台灣民俗信仰的虔誠，讓古船以「王船」的載體形式持續被建造，王船不僅是儀式中的主角，更是活的文化資產及極致的工藝美學。

屏縣府文資所表示，成大博物館副研究員蔡侑樺、系統系副教授陳政宏及藝研所副教授吳奕芳所組成的跨領域團隊，從台灣出發遠至馬來西亞與新加坡調查，從造船、建築與藝術等不同領域多面向理解王船的形制與性能，展覽為《王船再現—臺灣傳統福船式造船圖譜》一書的最精華研究成果。

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