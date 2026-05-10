屏東最大場就業博覽會 釋2000職缺

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦的「屏東地區就業博覽會」9日登場。 （記者羅欣貞攝）

百家企業提供觀光、醫療、農畜、綠能、科技職位 8成為在地職缺

屏縣年度最大場就業博覽會，昨天在屏東縣立體育館登場，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署邀集百家廠商、提供約兩千個工作機會，其中八成為在地職缺，吸引上千位民眾參加；預計九月底於屏東健康產業園區營運的義大醫院也到場徵才，攤位前人潮絡繹不絕。

請繼續往下閱讀...

導入「e化面試」 上千鄉親參加

這場屏東地區就業博覽會，上午九點至中午十二點半展開，一開幕就湧入大批鄉親，勞動部次長陳明仁表示，屏東除向來表現優異的觀光產業與農業生技園區外，也擴展綠能、健康醫療、太空科學基地，以及各類產業園區的串聯發展，隨著未來高鐵延伸至屏東的計畫逐步落實，屏東正蛻變為具全方位發展潛力的重要大城。

昨日活動導入「e化面試」服務，求職者可透過線上履歷快速應徵，有效縮短面試流程時間，提升整體媒合效率，現場還設置「職涯無界・人才共好」專區，結合青年職涯發展中心、銀髮人才資源中心、人才資源發展中心，以及今年新成立的直接聘僱聯合服務中心，透過互動體驗提供多元就業資源。

求職者：比線上投履歷更有效率

「可直接與企業主管面對面交流很好！」，求職的林先生表示，參加就業博覽會比單純線上投遞履歷更有效率，更清楚掌握企業需求。欲重返職場的張女士也說，原先擔心年齡影響求職，但在了解政府相關補助措施、企業也提供工作機會後，讓她更有信心。

本次博覽會邀聚百家企業，涵蓋觀光、醫療、農畜、綠能、科技與傳統產業等多元領域，滿足在地求職需求。其中預計九月底在屏縣健康產業園區開院的義大醫院，提供批價掛號人員、護佐、門診事務員等職缺，徵才攤位前人流不斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法