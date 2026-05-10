台鐵田中車站改造 柳杉、台灣杉隔熱

改建後田中車站站前迴廊示意圖。（鐵道局提供）

交通部鐵道局正在進行台鐵田中車站改造，公布未來車站示意圖，延續歷代車站屋頂的折板意象，並使用國產柳杉與台灣杉層層交錯膠合而成，不僅結構穩定、強度高，也具有良好的隔熱性能。

田中車站裝修及旅運服務設施改善工程是「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」一環，目的提升田中車站建築品質與旅運服務量能。交通部鐵道局說明，延續歷代車站屋頂的折板意象，並融入低碳永續理念，導入國際趨勢綠建材「直交集成材」，以國產木材打造全新迴廊空間。

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鐵道局表示，國產柳杉與台灣杉層層交錯膠合而成，不僅結構穩定、強度高，也具有良好的隔熱性能，重要的是，這些材料是國產材「疏伐」下來的木材再利用，不僅降低碳足跡、減少碳排放，也讓在提升旅運品質的同時，兼顧環境永續。

田中車站裝修及旅運服務設施改善工程更新部分，包括車站月台雨棚更新與延長、車站全站指標系統更新、車站外牆更新等。

空間整備與設備改善部分，包括第二月台增建運轉員休息室及員工休息室、室內裝修及旅運服務設施改善更新，施工期間預計至今年十二月。

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