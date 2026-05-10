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    首頁 > 生活

    愛爾麗風波 台中清查300家醫美、三溫暖

    2026/05/10 05:30 記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導
    知名連鎖醫美集團愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波延燒，台中市府針對愛爾麗診所三度稽查。（台中市府提供)

    知名連鎖醫美集團愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波延燒，台中市府針對愛爾麗診所三度稽查。（台中市府提供)

    成立反針孔擴大稽查專案 何欣純呼籲市府要硬起來

    知名連鎖醫美集團愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波延燒，雙北和高雄前日即展開擴大反針孔、反偷拍稽查專案全面清查，台中市長盧秀燕九日表示，台中市已成立反針孔聯合擴大稽查專案，全面清查三百餘家包括醫美、三溫暖等更衣高風險場域，維護消費者的隱私；民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，愛爾麗疑偷拍事件爆發，民眾擔心在各式類似隱密空間，到底有沒有被偷拍的可能，批評盧市府太消極，呼籲盧市府跟市長硬起來、有所作為，才能讓市民安心。

    盧︰若查有不法將依規究辦

    繼雙北和高雄展開擴大反針孔、反偷拍稽查專案全面清查，台中市長盧秀燕昨日也表示，有關於愛爾麗偷拍的事件，檢調還有各級政府已經在擴大偵辦當中，台中市即日起啟動反針孔聯合擴大稽查專案，聯合警察單位、經發局、運動局及法制局，針對全市列管的三百多家醫美診所、運動場館、三溫暖等會有更衣需求的場域，進行聯合擴大反針孔稽查，首波針對美容醫學連鎖品牌加強稽查力度與頻率，若查有不法將依規究辦，希望將可能面臨被偷拍的高風險場域，全部再檢查一遍，維護消費者的隱私安全；她也呼籲業者配合，最重要的是不可以偷拍。

    何︰市府應該要再積極一點

    何欣純則指出，不僅是愛爾麗診所的私密空間被偷拍，民眾擔心的是在各式類似的隱密空間，到底有沒有被偷拍的可能，台中市政府應該要再積極一點，美容院、三溫暖、運動場館等場所，這都是市民經常使用的私密空間，必須擴大啟動專案稽查，不管是反針孔、反偷窺行動，市府及市長應該負起的責任跟作為，必須硬起來、有所作為，才能夠讓台中市民安心。

    台中市府針對愛爾麗診所三度稽查。（台中市府提供)

    台中市府針對愛爾麗診所三度稽查。（台中市府提供)

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