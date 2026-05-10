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    首頁 > 生活

    堆置模板、階梯突出 台中谷溜遊戲場問題多

    2026/05/10 05:30 記者張軒哲／台中報導
    遊戲場的階梯未設置提醒標示，恐有安全疑慮。（記者張軒哲攝）

    遊戲場的階梯未設置提醒標示，恐有安全疑慮。（記者張軒哲攝）

    剛開幕逾千人湧入 議員質疑有安全疑慮 建設局︰持續加強維護

    台中市清水鰲峰山公園七日啟用全新的「谷溜遊戲場」，昨日逢開放以來首個週末假期，吸引逾千名親子前來體驗，卻被發現包括遊戲場周邊仍堆放工程模板、鋼條等，防墜網也欠缺明顯警示，遊戲場的階梯及廁所外的突出水泥構造物未設置提醒標示，家長及市議員楊典忠均質疑恐造成親子安全危機；建設局指出，會持續加強巡檢維護。

    台中市府耗資七千多萬元打造「全國最多的溜滑梯」，共設置卅四道溜滑梯的「谷溜遊戲場」，一啟用就吸引中部親子青睞，昨日有逾千人湧入體驗。

    防墜網缺標示 突出構造物未設提醒

    但楊典忠巡視發現，包括遊戲場周邊仍堆放工程模板、鋼條、木槌等施工物品，防墜網缺乏明顯警示標示，遊戲場的階梯及廁所外的突出水泥構造物未設置提醒標示，恐造成孩童碰撞受傷，質疑工程驗收與安全檢查是否確實。

    家長︰未設兒童使用洗手台、小便斗

    特地帶子女自苗栗縣苑裡鎮趕來體驗的鄭姓家長指出，遊戲場主要給小朋友使用，廁所卻未設置可供兒童使用的洗手台與兒童小便斗，對孩童使用並不友善，遊戲場遮蔭空間不足，白天溜滑梯及遊具表面恐會高溫發燙，容易造成孩童皮膚燙傷；另有多位家長反映，公園周邊部分大樹疑因景觀工程施工造成樹根遭切斷，更出現枯萎與感染情況，憂心景觀工程反而破壞原有自然生態。

    楊典忠強調，特色遊戲場不應只追求「最多溜滑梯」或熱門打卡話題，兒童遊戲場不能埋隱憂，遊具安全與工程品質都是最基本的要求，質疑市府為搶剪綵而倉促驗收、啟用。

    建設局︰將提醒民眾注意階梯高低差

    建設局表示，遊戲場啟用前已完成安全檢驗，現場暫置工程模板及備品材料未位於遊戲場範圍並已全數清除；另所稱防墜網實為高架步道之休憩網床設施，採雙層網設計並已設置使用須知，供民眾依規範安全使用。

    針對廁所外突出物，建設局指出，已派員勘查陽光草坪廁所前花台及階梯，將依實際需求提升邊緣辨識度，提醒民眾注意高低差，後續也將持續辦理巡檢與維護作業。

    台中谷溜遊戲場周邊部分大樹，疑因景觀工程施工造成樹根遭切斷情況。 （記者張軒哲攝）

    台中谷溜遊戲場周邊部分大樹，疑因景觀工程施工造成樹根遭切斷情況。 （記者張軒哲攝）

    谷溜遊戲場昨日逢開放以來首個週末假期，吸引逾千名親子來體驗。（記者張軒哲攝）

    谷溜遊戲場昨日逢開放以來首個週末假期，吸引逾千名親子來體驗。（記者張軒哲攝）

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