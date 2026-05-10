準備金臨下限 石崇良：健保該漲就漲

衛福部長石崇良指出，明年「一定不需要調整費率」，但後年仍須視最新財務預測再評估。（記者羅碧攝）

健保安全準備金逼近法定下限，外界關注後年是否面臨調漲保費壓力。衛福部長石崇良昨表示，明年「一定不需要調整費率」，後年仍須視最新財務預測評估；他坦言，健保屬社會保險，有其財務機制，「該漲的時候還是漲」。

依健保署最新財務預估，截至今年四月底，健保保險收支結餘累積約二〇一二億元，約當二．八個月保險給付支出；若以現行費率及總額成長率試算，預估明年底安全準備餘額將剩約八三三億元、約一．〇三個月保險給付支出，逼近法定一個月安全水位。

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石崇良指出，目前健保會討論的財務模型，多以十年期長期財務推估為主，但近年國內經濟變化大，補充保費收入增加，加上薪資持續調整，以長期模型推估短期財務，可能會較失準。

他表示，從最新資料來看，健保安全準備金仍有二．八個月、約二千億元左右，「以目前每年總額成長趨勢，對應現在安全準備水位來看，明年一定不需要調整費率」。

至於後年是否調整保費？石崇良則表示，去年財務決算要到今年六月才會完成，今年經濟狀況看來仍偏樂觀，尤其AI產業及股市表現，可望持續挹注補充保費收入，較精準的財務預測仍待下半年再評估。

外號「眷村媽媽」 會積極爭取資源

是否爭取行政院挹注健保財源？石崇良笑稱，他過去外號叫「眷村媽媽」（意思是要用有限金錢想辦法養活一大家子、滿足小孩各式各樣的需求），「就是不斷地去掙錢」，希望讓健保財務愈健全愈好，只要有機會都會積極爭取資源。

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