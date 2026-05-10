三班護病比緩衝期 醫改會批護航

何欣純表示，雖然通過的是在野黨的版本，但不分顏色，大家同意護病比入法，是一致的目標，希望能夠務實可行。（記者蔡淑媛攝）

衛福部：避免「硬著陸」造成大規模關床

「醫療法」修正案三讀，「三班護病比」入法。不過醫改會與台大醫院企業工會等六大醫院工會質疑，現行制度存在「黑數」與「灌水」漏洞，若未同步檢討申報與計算方式，改革恐淪「帳面達標」，緩衝期是替醫院資方護航。衛福部長石崇良則指出，規劃緩衝期，是要避免制度「硬著陸」，造成大規模關床。

醫改會籲檢討計算方式

醫改會指出，現行三班護病比制度有兩大漏洞。首先是「填報放水」，各醫院採每月統整後，再回溯填報每日護病比狀況，醫院可能透過集中排班、事後調整等方式拉高平均值；其次則是「計算灌水」，部分非臨床護理人力或功能性支援護理師，也被納入護病比計算，恐低估實際護理人力缺口。

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5成醫學中心 大夜班未達標

據醫改會統計，二〇二四年三月至二〇二六年二月官方資料，大夜班未達標率為各層級最高，其中醫學中心最嚴重。以二〇二四、二〇二五年為例，約五成醫學中心大夜班未達標，區域醫院則約四成未達標；另白班部分，近四成區域醫院未達一比七標準。

醫改會呼籲，衛福部應將三班護病比，改採「逐日逐班即時申報」，明確排除非臨床護理人力，同時引入「護理實際照護時數」作為輔助指標，避免單純按人頭比例計算，無法反映不同科別與病況的照護強度差異。

衛福部表示，目前是依二〇二四年三月一日公告的標準與計算方式辦理，以「全月單班平均」計算三班護病比。石崇良指出，制度推動初期達標率僅三、四成，去年下半年已提升至七成多，其中白班達標率超過九成，但夜班仍較困難。

人力不足 部分醫院已關床

石崇良坦言，部分醫院確實因人力不足出現關床情形，因此規劃緩衝期，也持續透過護理人力政策及獎勵措施增加人力，讓達標醫院逐步增加。

此外，台大醫院企業工會、台大癌醫分院企業工會、成大醫院企業工會、北榮企業工會、新光醫院企業工會及振興醫院企業工會也發表共同聲明，批評衛福部修法後又設二年緩衝期，形同讓違法醫院「不會真正被罰」。

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