國考也要英語檢定 視用人機關要求

考試院院會通過外交與警察考試英檢種類擴增為9類，新增 BESTEP培力英檢。（考試院提供）

國家考試近年導入英語檢定門檻，對報考結構產生影響。考選部次長劉約蘭表示，制度推動後出現「報考人數下降、考生品質提升」現象，顯示英語門檻已發揮篩選與導引人才功能，但如何兼顧選才品質與考試公平，仍待後續調整。

根據考選部資料，公務人員考試納入英語檢定，最早可追溯至二〇一四年外交領事人員特考，配合二〇三〇雙語政策，自二〇二一年起擴大至高考及多項特種考試，涵蓋僑務、國際文教、新聞、觀光、移民行政與關務等涉外類科。考生須於一定年限內取得符合歐洲語言共同參考架構等級的英檢成績，始得報考。

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東吳大學政治學系助理教授王貿在考試院「國家人力資源論壇」撰文指出，制度已對國考考生「量」與「質」產生結構性影響。實施後，部分類科報考人數下滑，顯示語言要求對潛在考生產生篩選效果；同時，多數考科英文平均成績上升，反映應試者語言能力提升。

王貿分析，英檢門檻雖提升能力，也提高報考成本。對教育資源較不足族群，可能形成不利影響，擴大落差，影響考試公平性。而不同類科對英語需求不一，若採一致標準，恐與實務需求不符，建議未來應朝「分級分類」調整，依職務性質設定英語能力要求。

劉約蘭表示，考選部已檢討制度，包括放寬英檢成績採認年限、增加測驗種類，以減輕負擔並擴大取才；是否進一步擴大適用範圍，仍須視用人機關需求評估。

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