不輸在起跑點 小學英檢10年成長3成

忠欣公司今年5月9日舉辦TOEFL國際兒少英檢專案考。（圖由忠欣公司提供）

語言訓練測驗中心（LTTC）二〇一五年推出「小學英檢」以來，與全民英檢累計報考已突破一千萬人次，小學生報考人次近十年成長逾三成。教育界分析，英檢不再只是能力評量工具，也逐漸成為家長眼中「不輸在起跑點」的選擇。

家長心態：別人考 自己小孩也要考

LTTC研發長吳怡芬表示，隨著一〇八課綱，英語評量由成果檢測轉向「學習導向評量」，使測驗由篩選工具轉為學習的一部分，全民英檢採五級分級設計，依不同學習階段評量聽說讀寫能力，小學生報考增加，國高中生跨級報考比例亦上升一至二成。

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代理TOEIC測驗的忠欣公司指出，TOEIC Bridge測驗以國中生為核心族群，二〇二五年統計顯示，考生聽讀平均六十四分，且逾半達CEFR A2等級，已具備基礎英語溝通能力。TOEFL Primary測驗與TOEFL Junior測驗則分別針對八歲以下學童與十一至十五歲青少年設計，提供國際化英語能力評量。

不過，國小生考英檢也引發不同聲音。全教總理事長侯俊良表示，國小生投入英檢相對壓縮其他多元發展與探索機會。但也有教師認為，善用英檢評量回饋，可幫助學生掌握能力。

國教盟理事長王瀚陽不建議過早以檢定與證書增加壓力，有家長則坦言，在同儕與競爭壓力下，會出現「別人考，自己小孩也要考」的心態。

教育部國教署代理組長張硯凱表示，教育部建置「英語自主檢測系統」，免費即時提供測驗結果、能力表現分析及相對應的學習資源，參加民間英檢，教育部尊重學生及家長依學習需求之選擇。

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