為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不輸在起跑點 小學英檢10年成長3成

    2026/05/10 05:30 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    忠欣公司今年5月9日舉辦TOEFL國際兒少英檢專案考。（圖由忠欣公司提供）

    忠欣公司今年5月9日舉辦TOEFL國際兒少英檢專案考。（圖由忠欣公司提供）

    語言訓練測驗中心（LTTC）二〇一五年推出「小學英檢」以來，與全民英檢累計報考已突破一千萬人次，小學生報考人次近十年成長逾三成。教育界分析，英檢不再只是能力評量工具，也逐漸成為家長眼中「不輸在起跑點」的選擇。

    家長心態：別人考 自己小孩也要考

    LTTC研發長吳怡芬表示，隨著一〇八課綱，英語評量由成果檢測轉向「學習導向評量」，使測驗由篩選工具轉為學習的一部分，全民英檢採五級分級設計，依不同學習階段評量聽說讀寫能力，小學生報考增加，國高中生跨級報考比例亦上升一至二成。

    代理TOEIC測驗的忠欣公司指出，TOEIC Bridge測驗以國中生為核心族群，二〇二五年統計顯示，考生聽讀平均六十四分，且逾半達CEFR A2等級，已具備基礎英語溝通能力。TOEFL Primary測驗與TOEFL Junior測驗則分別針對八歲以下學童與十一至十五歲青少年設計，提供國際化英語能力評量。

    不過，國小生考英檢也引發不同聲音。全教總理事長侯俊良表示，國小生投入英檢相對壓縮其他多元發展與探索機會。但也有教師認為，善用英檢評量回饋，可幫助學生掌握能力。

    國教盟理事長王瀚陽不建議過早以檢定與證書增加壓力，有家長則坦言，在同儕與競爭壓力下，會出現「別人考，自己小孩也要考」的心態。

    教育部國教署代理組長張硯凱表示，教育部建置「英語自主檢測系統」，免費即時提供測驗結果、能力表現分析及相對應的學習資源，參加民間英檢，教育部尊重學生及家長依學習需求之選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播