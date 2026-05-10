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    首頁 > 生活

    68所大專 仍設英檢畢業門檻

    2026/05/10 05:30 記者林曉雲、楊綿傑／台北報導
    2025年台灣TOEIC Bridge成績統計報告顯示，考生聽讀測驗整體平均64分，超過半數已達CEFR A2等級。（圖由忠欣公司提供）

    2025年台灣TOEIC Bridge成績統計報告顯示，考生聽讀測驗整體平均64分，超過半數已達CEFR A2等級。（圖由忠欣公司提供）

    為提升學生英語能力，大學採英檢畢業門檻一度引發爭議，據教育部統計，一一三學年度共六十八所大專校院設有全校性英檢畢業門檻，包含中興大學等四十一所一般大學，及高雄科技大學等二十七所技專校院；教育部表示，不宜僅以單一校外商業英檢成績作為畢業唯一條件，應提升學生英語能力，非流於考試要求。

    教育部：應多管道提升學生英語能力 非流於考試要求

    為提升大專校院學生英語能力，十年前許多學校設置英語能力畢業門檻，但隨著學生權益爭議與法律訴訟增加，教育部於二〇一六年函文各大專校院，若學校將英語檢定列為畢業門檻，應衡酌制度妥適性，並搭配完整英語課程、學習輔導及補救機制。

    政大有學生於二〇一七年提出行政訴訟，質疑大學設全校性英檢畢業門檻的合法性，政大隨即撤銷門檻。

    教育部二〇一九年再函文提醒各校，推動英語學習政策時應重視學習成效與公平性，避免過度依賴校外檢定，建立多元英語能力認證制度，例如除全民英檢外，也可採認多益、托福、雅思等不同檢定，或透過校內英語課程、補救教學或校內測驗等方式替代，把重點放在學生聽說讀寫、專業英文及國際溝通能力提升，而非一昧追求英檢證書。

    教育部高教司專門委員吳志偉指出，「大學法」規定大學可在合理範圍內自訂畢業條件與評量方式，英檢門檻的設置屬各校自治事項。

    教育部持續推動全英語授課（EMI）政策，吳志偉指出，一一三學年統計，全校型學校中有廿％之日間學制學生，其EMI課程修習比例達卅％以上；卅％大二以上學生聽讀能力達CEFR B2等級。

    陽明交大轉向國際場域實際運用

    陽明交通大學教務長陳永昇表示，校方已調整從過去以考試為主的評量方式，轉向重視學生在專業學習與國際場域中的實際應用能力，包括全英語授課專業科目、國際交流、學術發表等多元表現認定英語能力，並保留英檢成績作為抵免或輔助依據。據他觀察，取消單一門檻後，學生更重視英語能力的整體提升與實際運用。

    淡大全英語學制 學生能力穩定成長

    淡江大學教務長蔡宗儒則指出，學校透過EMI課程與全英語學制，並導入AI數位學習系統，同時改革通識英文課程，即使未以英檢作為強制門檻，學生英語學習動能與能力仍呈現穩定成長。

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