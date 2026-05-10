竹市爆預算不足 衛生所不敢開冷氣

新竹市爆因預算不足，導致衛生所不敢開冷氣，讓打疫苗鄉親也覺環境悶熱。圖非投訴者的衛生所，與新聞無關。 （記者洪美秀攝）

民眾打疫苗嫌太悶熱 衛生局：預算足夠 不會因電費問題管制使用

母親節前夕，新竹市長高虹安日前到稅務局發康乃馨，稅務局人員為迎合高虹安，穿紫衣唱歌、跳舞給高虹安看，引發眾怒及議論。東區市議員參選人、水源里長曾翰揚近期也接獲陳情，有衛生所人員稱因衛生所預算不足，冷氣不太敢開，上班常忙到汗流浹背，就連民眾來打疫苗都嫌太熱、太悶。他說，市府公務單位與其花時間安排表演與歡迎橋段，不如把心力放在改善基層公務員的工作環境。

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表演迎合高虹安 不如照顧好基層

新竹市政府衛生局表示，近幾年已逐年編列經費，更新空調系統，解決三區衛生所空調設備老舊問題與現況。目前三區衛生所每年都編列足夠預算支應相關水電費用，冷氣該用則用，不會因為電費問題而管制冷氣使用。

曾翰揚：基層需要合理的工作環境

曾翰揚說，近期有衛生所人員反映，因電費預算不足，冷氣不太敢開，上班常忙到汗流浹背。有民眾到衛生所洽公打疫苗時，也忍不住問衛生所裡面怎麼這麼熱？到底怎麼工作的？他認為這些基層人員的聲音，市府真的應該聽見。基層需要的，不只是母親節的康乃馨，而是合理的工作環境、充足的資源，以及被尊重的感受。

投訴者擔心被調查 秋後算帳

曾翰揚提到，衛生所人員擔心長官會調查、檢討投訴者，更擔心會被長官秋後算帳。他認為，明明是攸關基層人員上班工作環境的改善，卻變成只要反映就成箭靶的寒蟬效應；且不只一個衛生所及人員反映此情況，所以他覺得應為基層公務員爭取權益。

網友也留言提到，第一線公務人員每天面對大量民眾、業務繁重，竟因預算壓力，連冷氣都不敢開，忙到汗流浹背，這真的不是正常現象。與其花心力做表演、安排歡迎橋段，不如把最基本的工作環境照顧好，讓基層公務員有好的工作環境品質，才是市民之福。

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