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    首頁 > 生活

    泰雅族口述傳統保存者楊崇德公祭 獲頒旌揚狀

    2026/05/10 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市無形文化資產口述傳統「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統－大豹群）」保存者Yukan Tayax（楊崇德）。（桃園市政府提供）

    桃園市無形文化資產口述傳統「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統－大豹群）」保存者Yukan Tayax（楊崇德）。（桃園市政府提供）

    桃園市無形文化資產口述傳統「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統—大豹群）」保存者Yukan Tayax（楊崇德），於今年四月廿二日辭世，享壽七十二歲，家屬昨在復興區霞雲里志繼部落舉行公祭，文化部文資局長陳濟民出席，並頒贈旌揚狀，由遺孀陳美玉代表受贈；市府文化局派員出席悼念，肯定他一生致力於泰雅族歷史、語言與文化傳承的成就。

    Yukan Tayax生於一九五四年，長年居住在志繼部落，他的祖父是部落頭目之一、父親曾任縣議員，因家族長期參與公共事務，讓他訓練出好口才，也曾任復興區民代表；今年一月間，桃市府公告登錄「Lmuhuw na Tayal “Bngciq”（泰雅族口述傳統—大豹群）」為無形文化資產，並認定Yukan Tayax為保存者，備受族人敬重。

    文化局官員說，泰雅族世世代代透過口說或吟唱，傳承部落遷徙、歷史事件與生活經驗，Lmuhuw口述傳統承載了泰雅族知識體系與價值觀，是泰雅族語言智慧的結晶；Yukan Tayax精通族語與古語運用，除能完整敘述部落遷徙史、族群互動歷程，更熟稔大豹群的領域地名、傳統空間認知、家族系譜脈絡等，一生致力於泰雅族文化、歷史、語言傳承，對文化傳承貢獻卓著。

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