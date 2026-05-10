國道一號內壢交流道南向 月底改回2次入口

國道1號內壢交流道南向，月底前將改回2次入口。（資料照）

11到21日晚上9點到翌日上午6點 大園南向入口匝道封閉施工

交通部高速公路局二〇二三年間將國道一號內壢交流道南向二次入口，改為一次入口，原加速車道改劃為九百公尺雙白線，禁止車輛跨越切入主線道，導致該路段尖峰時間總是壅塞，民代反映沸騰民怨，高公局將於五月底前改回二次入口，即大園、中壢南向入口匝道都能分別匯入主線，為此須辦路面刨鋪改善作業，規劃十一到廿一日晚上九點到翌日上午六點，實施大園方向（中園路二段）南向入口匝道施工封閉管制。

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700公尺雙白線爭議路段將塗銷

立委魯明哲說，高公局月前會勘後，決定塗銷爭議路段約七百公尺的雙白線，將內壢交流道改回南向二次入口，讓車流可快速匯入主線以解決壅塞問題；議員謝美英也說，內壢交流道南向二次入口當年突然改為雙白線，自此塞車塞得一塌糊塗，她接獲用路人陳情，除向市府交通局反映，也透過魯明哲促請高公局改善。

入口調整後 尚有充足匯流空間

高公局官員表示，考量國道一號鄰近內壢交流道路段，中豐交流道去年十二月廿六日通車、中壢交流道南出匝道今年元月廿二日完成拓寬、中壢南出匝道與轉接道已實施開放路肩措施，交通狀況已有改善，兼顧地方通勤需求，評估內壢交流道南向可改回二次入口，調整後的環道、匝道加速車道都較原來更長，能提供充足匯流空間，避免車輛加速不足就匯入主線等狀況。

內壢交流道南下路面刨鋪改善作業將於十一到廿一日間辦理，高公局北區養護工程分局提醒，期間的晚間九點到翌日上午六點，內壢交流道大園方向（中園路二段）南向入口匝道將施工封閉管制，車輛應配合改道，減速慢行，行駛內壢交流道的中壢方向（中園路）南向入口匝道進入國道一號。

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