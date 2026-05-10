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    首頁 > 生活

    封館近3年 公館鄉立游泳池重開張

    2026/05/10 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    公館鄉立游泳池增設「熱泵溫水設備」，可將水溫恆控在攝氏28度。（苗栗縣府提供）

    公館鄉立游泳池增設「熱泵溫水設備」，可將水溫恆控在攝氏28度。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣公館鄉立游泳池因受疫情衝擊，原營運廠商於二〇二三年違約停業，封館近三年。經公所多次招標後，終於順利引進新經營團隊接手，游泳池昨天重新啟用，恢復鄉親日常運動、親子休閒及學生游泳教學功能。

    副縣長邱俐俐、公館鄉長何在鑫、議員孫素娥、代表會主席趙興邦及地方民代、學校校長等人昨共同主持剪綵儀式，並焚香祈求營運順利。不少民眾也迫不及待下水體驗，重拾久違的游泳樂趣。

    公所投入近400萬元整修場館

    何在鑫表示，公館鄉立游泳池已使用廿七年，設備老舊，重新開放前，公所也投入近四百萬元整修場館，包括池底補強、照明及衛浴設施更新等，並新增熱泵溫水設備，可將水溫維持在攝氏廿八度，未來民眾不受天候影響，也能舒適游泳。此外，場館內也設有SPA、蒸氣浴及兒童池，提升休閒功能。

    為慶祝泳池重新開幕，公所昨同步舉辦嘉年華活動，安排水中尋寶、水域安全宣導、SUP立式划槳體驗及CPR、AED急救教學等內容，建立民眾水域活動之安全觀念。

    孫素娥也指出，目前公所正向運動部爭取第二期一千五百萬元整建經費，規劃改善更衣室及無障礙設施，她會緊盯進度，希望打造更安全、舒適的運動空間，也讓鄉內兩千多名國中小學生，不必再前往苗栗市或銅鑼上游泳課。

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