訪南門市場 「黑白大廚」大讚

台北市觀光傳播局與「ICSA亞洲主廚高峰會（International Chefs Summit Asia）」合作邀請南韓兩大人氣料理節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》主廚群，包含南韓料理巨人主廚崔鉉碩、中華料理女神主廚朴恩影、韓劇《暴君的廚師》美食顧問吳世得，及米其林一星餐廳主廚法布里齊奧．費拉里走訪台北南門市場，體驗最道地的台北市場美食。崔鉉碩大讚，「台北市是美食之都，迫不及待想把市場小吃推薦給韓國親友。」

崔鉉碩表示，之前從未造訪過傳統市場，這次在南門市場看到許多乾貨與新鮮食材，比起夜市更令他興奮。其中印象最深刻的南部粽，軟糯的口感與粽葉的香氣交織，讓他驚呼「好吃到停不下來！」朴恩影也大讚台北是非常適合旅行的城市，也對現場涮牛肉感興趣，粉嫩的鮮肉搭配簡單薑絲與蔥花畫龍點睛，尤其對蛋餃印象深刻，入口後唇齒留香令人回味。

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法布里齊奧．費拉里表示，他會邀請義大利朋友來台北旅遊，更興奮說：「這次吃到蜜餞跟臭豆腐都激發更多創作靈感，將蜜餞入菜肯定再度創造美食話題。」吳世得透露，這是他第一次來台北，除了大啖夜市小吃，更謝謝觀傳局安排白天的傳統市場，讓他第一次來就能考察不同的美食，他已經迫不及待在台北巡址開店。

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