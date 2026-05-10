為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    訪南門市場 「黑白大廚」大讚

    2026/05/10 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市觀光傳播局與「ICSA亞洲主廚高峰會（International Chefs Summit Asia）」合作邀請南韓兩大人氣料理節目《黑白大廚》與《拜託了冰箱》主廚群，包含南韓料理巨人主廚崔鉉碩、中華料理女神主廚朴恩影、韓劇《暴君的廚師》美食顧問吳世得，及米其林一星餐廳主廚法布里齊奧．費拉里走訪台北南門市場，體驗最道地的台北市場美食。崔鉉碩大讚，「台北市是美食之都，迫不及待想把市場小吃推薦給韓國親友。」

    崔鉉碩表示，之前從未造訪過傳統市場，這次在南門市場看到許多乾貨與新鮮食材，比起夜市更令他興奮。其中印象最深刻的南部粽，軟糯的口感與粽葉的香氣交織，讓他驚呼「好吃到停不下來！」朴恩影也大讚台北是非常適合旅行的城市，也對現場涮牛肉感興趣，粉嫩的鮮肉搭配簡單薑絲與蔥花畫龍點睛，尤其對蛋餃印象深刻，入口後唇齒留香令人回味。

    法布里齊奧．費拉里表示，他會邀請義大利朋友來台北旅遊，更興奮說：「這次吃到蜜餞跟臭豆腐都激發更多創作靈感，將蜜餞入菜肯定再度創造美食話題。」吳世得透露，這是他第一次來台北，除了大啖夜市小吃，更謝謝觀傳局安排白天的傳統市場，讓他第一次來就能考察不同的美食，他已經迫不及待在台北巡址開店。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播