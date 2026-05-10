《歡度母親節》兒童新樂園 媽媽免費入園

今日為母親節，台北市各場館推出優惠與活動。兒童新樂園昨起推出「母親節孝親月」主題活動，規劃「媽媽免費入園」及「寫卡片送好禮」；台北天文館今天開放母親與子女同行便可免費入館優惠；台北市立動物園也推出應景活動，只要在園區與三處不同的「動物親子雕塑」合照並上傳社群媒體，就能領取禮物；母親節當日，台北市十二座運動中心及公園泳池開放母親免費使用。

天文館、運動中心也有優惠

兒童新樂園推出「母親節孝親月」主題活動，規劃「媽媽免費入園」及「寫卡片送好禮」雙重方案。自九日至卅一日止，凡具媽媽身分之遊客，皆可享免費入園優惠。此外，今日母親節，園區特別推出「寫卡片送好禮」活動，只要寫下對媽媽的祝福內容，並將填寫完成的廣播小卡交回遊客服務中心，同時追蹤兒童新樂園臉書及按讚貼文，即可兌換精美小禮，限量五百二十份。

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台北天文館於母親節當日，凡母親偕子女同行，媽媽即可免費參觀展示場。天文館表示，母親節期間參加館內天文親子營活動，凡具母親身分，將致贈小禮物。

台北市立動物園也推出應景活動「愛的三連拍」，邀請民眾帶著媽媽與家人遊園，尋找園內的動物親子雕塑，遊客只要在園區找到三處不同的「動物親子雕塑」，將照片上傳至任一社群個人頁面，即可到遊客服務中心兌換小禮物。

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