《台北》通用計程車數量少 議員促提高補助

台北市針對身障族群有「通用計程車」服務，不過市議員汪志冰指出，在五年管制期內的通用計程車數量僅占全北巿三．二萬輛計程車的〇．五二％，二〇一九至二〇二五年間更從三〇一輛減少到一五五輛，服務趟次同步減幅達廿四％，身障族群平均二七〇人搶一輛車，加上日漸增加有潛在需求的高齡長者更恐搶破頭。公運處表示，隨法規修正及中央核定新增車輛，未來通用計程車數量可望增加。

汪志冰指出，「復康巴士」僧多粥少，中央推動通用計程車補助，北市公運處鼓勵業者引進服務，二〇一二年起陸續向交通部提報申請補助營運計畫，提供每台購買新車（含設備）補助最高四十萬元及每趟次五十元營運獎勵金。

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但是，目前北巿計程車約三．二萬台，五年管制期內的通用計程車占比僅〇．五二％，服務車輛從二〇一九年最多的三〇一輛減至去年僅剩一五五輛；同期服務趟次也從廿五萬七千趟逐年下滑到十九萬六千趟。

汪志冰說，通用計程車受限特殊車型，新車價百萬元以上，加裝設備還要廿至卅萬元，接受購車補助者最少須正常營運五年，且每月運送「輪椅乘客」五十趟以上才能申請每趟次五十元獎勵金，雖然去年修法增加里程計算補助選項，仍和北市復康巴士每趟補助一五〇至三五〇元有差距，誘因不足，交通局應建請中央研議提高購買含設備的新車補助金額，以及開放舊車加裝補助可行性、降低基本趟次門檻、提高單趟獎勵金額，此外針對服務超過五年者提供久任獎勵措施。

公運處長李昆振說，目前僅一五五輛通用計程車是因為其接受補助，尚在五年管制期；管制過後車輛可能轉到長照或通用計程車自己接案，不一定都離開市場，目前全台北市有四六二輛（包含超過五年管制期）提供相關服務。

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