史上最難捷運工程 信義線東延段明起試運轉

台北捷運信義線東延段，五月十一日起進入試運轉階段。 （台北捷運工程局提供）

列車改由廣慈／奉天宮站發車 該站不開放上、下車

台北捷運公司昨日指出，有史上最難捷運工程之稱的台北捷運信義線東延段繼二月份完成穩定性測試後，將於五月十一日起進入試運轉階段，將持續試運轉直到正式通車，列車改由廣慈／奉天宮站發車，但該站不開放上、下車，旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導；此外，淡水信義線平日尖峰，部分列車班距將微幅調整一至二分鐘，請旅客提早規劃行程、預留候車時間。

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平日尖峰部分班距微調

信義線東延段續接信義線象山站尾軌向東延伸，沿著信義路六段至福德街廣慈博愛園區前增設橫渡線及終點站廣慈／奉天宮，並在終點站以東沿福德街、中坡南路至玉成公園止設置尾軌，全長一．四公里，未來淡水信義線（紅線）的終點站就不再是象山站。廣慈／奉天宮站車站設置兩處出入口、兩座無障礙電梯及三座通風井，為一座地下三層島式月台車站；出入口A設於信義區行政中心內，出入口C設置於廣慈博愛園區的複合型大樓內。

車站以結合城市山水意象，塑造捷運重視生態環保做整體建築的形象設計，並與在地自然景觀融合，呈現區域特色以「水流」以及「時尚信義」的概念來作運用，再加入在地歷史瑠公圳水流之意象，轉化為水平形意與曲線，賦於站體內的設施並使與當地景觀相互融合。

捷運局指出，東延段完工後將大幅提升信義線運輸效益，並結合全線網路發揮整體效能，提供市民安全、舒適的捷運服務，日後透過東環段將串聯信義、南港、內湖等三大交通軸帶，將可大幅縮短通勤時間。

深層岩盤堅硬 施工大挑戰

此外，信義線東延段素有「捷運史上最困難工程」之稱，自二〇一六年開工歷經十年終於盼來通車，廣慈／奉天宮站位於信義區福德街道路下方，因路幅狹窄，站體必須緊鄰兩側建築物挖掘連續壁，且地質複雜不均，淺層土壤弱軟，深層岩盤堅硬，硬度超出預期四倍，造成施工極具挑戰；且為降低對民眾生活作息衝擊，夜間需暫停施工，影響作業連貫性。

北捷指出，信義線東延段試運轉期間，淡水信義線列車資訊可透過台北捷運官網與車站公告「淡水信義線時刻表」查詢，旅客亦可以多利用「台北捷運Go」App列車動態資訊，即時查詢列車到站時間，當列車抵達象山站後，請旅客配合車站人員引導下車，以利列車調度順暢，試運轉期間造成些許不便，請旅客見諒。

台北捷運信義線東延段，五月十一日起進入試運轉階段。 （台北捷運工程局提供）

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