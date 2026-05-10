《城市人物誌》Wildcat開發平台 「安鼠之亂」化為數據

記者蔡愷恆／特稿

一隻隻老鼠在台北街頭竄逃的影片於社群擴散，整座城市陷入「安鼠之亂」。具工程背景、擅長大數據分析的Wildcat決定不再袖手旁觀，他僅花十分鐘就完成「台北見鼠地圖Rat Radar」雛形。這個平台讓民眾能隨手通報鼠蹤，為市民無處安放的情緒與碎裂資訊找到匯流之處。

現任網路公司IT總監、同時擔任多間企業顧問的Wildcat，在台北生活超過四十年，發現近期無論是親眼所見或Threads上的貼文，鼠蹤數量都多到令人不安，「這是異常現象。」

請繼續往下閱讀...

因此，他利用近期熱門的「Vibe-coding」模式，將架構整理成文件並交給AI模型撰寫程式。前期規劃時間為半小時，不到十分鐘就完成骨架，而後撰寫、修正到可以上線也只用卅分鐘。

他僅支付既有的主機月費、花費幾百元台幣購買網域，再加上不到一美元的AI照片審核費，就架起一個能承載數千人使用的平台。

Wildcat對社會議題的關注並非偶然。他曾至野百合、太陽花運動現場參與，也在g0v零時政府Slack長期潛水。過去他雖未曾擔任意見領袖或是認領任務，但這次開發「見鼠地圖」，是他將公民參與轉化為數據實踐的一次嘗試。他現在也增加「時間軸」功能，觀測鼠群的散播與遷徙路徑。

在安鼠之亂的喧囂中，Wildcat用一張地圖證明，當政府反應跟不上民意時，公民依然以技術精準捕捉社會需求，將零散的焦慮轉化為視覺化的證言，讓問題不再被掩蓋於沈默的黑數之中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法