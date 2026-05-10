「台北見鼠地圖」通報增加 與市府有落差

台北陷入「安鼠之亂」，Wildcat建置「台北見鼠地圖Rat Radar」。 （擷取自台北見鼠地圖Rat Radar）

5月至今600件 中山區清消過後仍有民眾通報 市府︰篩選機制不同

近日「安鼠之亂」持續延燒，北市八日從中山區開始全面清消，市長蔣萬安昨表示，其他行政區也會陸續啟動，並於五日「鼠害防治記者會」上說，通報案件數呈下降趨勢。但根據民間通報平台「台北見鼠地圖Rat Radar」，中山區直至昨日仍有老鼠蹤跡，自五月一日起至今，北市地圖上已有六百筆民眾通報。而環保局日前工作報告，今年二月至四月一九九九通報數累計共四百廿一件，所謂下降趨勢仍有落差。此外，國民黨籍立委徐巧芯昨受訪指控民間開發地圖是「數位恐慌地圖」，地圖開發者Wildcat也反擊，表示這兩日會投遞告訴狀，以「加重誹謗」與「公然污辱」罪名告徐巧芯。

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蔣萬安表示，八日起繼年初全市大清掃後再次啟動全市清消，第一天從中山區開始，針對商圈、公園大清消，包含環保局、區公所、衛生局、產業局等相關單位投入超過五百名人力進行，其它行政區也會陸續啟動。

信義、中山、大安、松山為多數

由民間開發的「台北見鼠地圖Rat Radar」從五月一日至今已有九百餘件成功通報數，其中台北市佔六百件，又以信義、中山、大安、松山為多數，都有超過七十筆資料。根據地圖資料，中山區在清消過後，截至昨日晚上六點數據，仍有民眾通報並說，「榮星花園真的是米奇花園，入口處走進沒多久居然看到很大隻老鼠。」

但徐巧芯八日在臉書上指控，地圖是「數位恐慌地圖」，昨受訪也說，這與過去罷免團體的套路一致，她也質疑，民間製作的「見鼠地圖」，連上傳老鼠玩偶照片都能算一筆，根本是認知作戰。

徐巧芯批恐慌地圖 開發者將提告

Wildcat則強硬回應，他之前沒有跟罷團有任何接觸，他也嗆，「一群『闌尾』拿著不知道哪來的資料，不停抹黑這個系統。上面的回報如果有你們說的這些假資料，我可以關掉這個平台，但如果沒有，你們又不道歉，那就法院見吧！」Wildcat表示，這兩日會投遞告訴狀，以「加重誹謗」與「公然污辱」罪名告徐巧芯。

Wildcat受訪時說明，為確保資料品質，平台設計三層稽核機制：AI圖片過濾、自動上架開關以及人工覆核。運作初期，他曾嘗試交由AI自動審核，卻遭惡意民眾挑釁，甚至上傳貓咪照片、反串圖蒙混過關，為維護公信力，他關閉了自動上架功能，改由他與朋友一則則人工覆核。

而關於徐認為平台是認知作戰，上傳老鼠玩偶圖片都能算入。實際上，徐指稱的玩偶照片被歸類在「台北見鼠地圖Rat Radar」精選退件大賞。

北市府表示，如果傳送料理鼠王或者是高雄的老鼠照片到台北的通報系統，自然不會通過，兩個系統篩選機制不同，難免會有體感的落差。在真實性問題之外，台北市可以來研究看看這個通報系統有沒有什麼值得參採之處。

北市市場處配合市府進行中山區市集大清消。（北市市場處提供）

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