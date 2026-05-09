安鼠之亂延燒 北市啟動12區大清消

台北市即日起展開12區大清消，先從中山區展開。（台北市政府提供）

婚宴會館鼠亂竄、有愛犬誤食老鼠藥 蔣籲訂用藥準則 中央︰2012年已訂

台北鼠患議題延燒，有民眾出席中山區知名婚宴會館「大直典華」晚宴，看到老鼠在桌椅間亂竄；民進黨籍市議員參選人劉品妡也接獲民眾反映，愛犬誤食散落的老鼠藥送醫搶救。台北市長蔣萬安表示，昨天從中山區開始，啟動全市大清消；並指老鼠藥為「環境用藥管理法」所規範，中央要有一致的標準，還要中央建立全國鼠類監測模型；但環境部回應，二〇一二年已發函各地方政府「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，北市可參考各地執行情況，環境部也願意提供協助。

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中山區先開始 動員清潔、消毒班約540人

蔣萬安昨上午出席活動被問到知名婚宴會館出現鼠蹤一事，他表示，十二行政區昨起接續全面大清消，「就從中山區開始」；一上午，環保局約動員清潔班、消毒班，還有鄰里志工隊等約五四〇餘人次進行清消。

劉品妡籲市府資訊透明化、樣式辨識化

劉品妡則接獲民眾反映，愛犬誤食散落地面的綠色顆粒狀老鼠藥，經催吐並送醫注射解毒劑維他命K1後，幸無大礙。她呼籲市府「資訊透明化」，主動公告公費老鼠藥的投放熱區；「樣式辨識化」明確告知鼠藥及鼠餌盒的樣式，以便分辨。透過透明的資訊揭露，降低爭議，達成民眾、政府與動物安全的三贏。

環境部︰若北市窒礙難行 可參考其他縣市

蔣萬安下午出席活動再被問及老鼠藥管理問題時說，老鼠藥由「環境用藥管理法」所規範，希望中央有全國一致的標準，不然會造成各地方做法不同；北市府日前也呼籲中央建立全國鼠類監測模型，但環境部昨回應，二〇一二年十月，已發函各地方政府「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，各地皆依此執行，若北市窒礙難行，可參考其他縣市做法，環境部也願提供必要協助。蔣萬安則重申，不管老鼠多或少，都會全力防治並提出科學方案。

北市啟動12區大清消，環保局動員清潔班、消毒班，還有鄰里志工隊。 （台北市政府提供）

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