因應北士科進駐 社子捷運擬朝輕軌、中運量並存

輝達將進駐北士科，恐衝擊當地交通。市議員陳炳甫指出，社子輕軌規劃運量不足，恐難負荷未來需求，市府應重新檢討為中運量系統。市議員陳賢蔚也關注，社子輕軌與五泰輕軌規劃運量不同如何連接轉乘？捷運局長鄭德發說，經評估輕軌難以負荷北士科運量需求，將朝中運量方向規劃；而在社子往北士科段，經評估尖峰不超過每小時五千人次，所以暫時維持輕軌，到福國路、承德路口再轉乘中運量。

陳炳甫︰輕軌規模明顯不足

陳炳甫表示，今年二月捷運局提出「社子—士林—北投區輕軌路網辦理情形」報告，仍是規劃每小時運輸量約僅兩千至六千人次的輕軌低運量系統，不過市府產發局先前評估，光是北士科未來就業人口就可能高達六萬人，加上天母地區、社子島及周邊生活圈人口與活動需求，輕軌規模明顯不足，如依原方案推動，通車後恐馬上面臨運量飽和問題。

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陳賢蔚說，先前捷運局報告稱「蘆社大橋」要結合五泰、社子輕軌，中間如何介接？鄭德發表示，目前社子島到北士科評估尖峰時段每小時運量不到五千人次，這一段與五泰輕軌運量一致；進入市區後運量提高，未來將規劃於福國路、承德路交叉口芝山站做轉乘中運量。鄭德發說，因社子輕軌還有十年，現在規劃雙北合作等蘆社大橋蓋起來後，未來會有很多人流從五股、蘆洲、三重、新莊來，變成新的重要通勤路廊。

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