斥資410億 北捷文湖線將置換系統、列車

北市議員許淑華擔心民汐線採中運量規劃將不敷使用。（截圖自議會直播畫面）

議員憂民汐線重蹈「中運量不夠用」覆轍 盼捷運局審慎評估

台北捷運公司將斥資四一〇億元，將北市最早的捷運系統、文湖線重置，於二〇三六年完成第一階段號誌系統切換及最早採購的廿五列馬特拉列車置換，提升運量。台北市議員許淑華昨指出，文湖線當初規劃的中運量明顯不敷使用，現在民生汐止線也規劃中運量，擔心重蹈文湖線慘痛經驗，希望捷運局審慎評估。捷運局長鄭德發表示，民汐線預估二〇五一年，可達最尖峰運輸量每小時載運一萬一六〇〇人。

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提升運量 2036年完成第一階段切換

許淑華指出，捷運文湖線當初規劃中運量，目前明顯不敷使用，就算斥資四一〇億元重置，擔心也只是延長一條結構性有問題的路線壽命，已固定的中運量系統，無法直接加長列車。

新列車車廂貫穿 每班載客量增3成

捷運公司總經理黃清信坦言文湖線擁擠，會找專業顧問進行重置升級，讓車廂設計在既有規範下盡量拉長；由於號誌會影響列車運轉，因此以更換號誌系統優先，於二〇三六年前完成號誌系統切換及馬特拉車置換，二〇三九年再完成五十一列龐巴迪列車重置。新購列車規劃採四節車廂前後貫穿設計，每班載客量可由現行四四〇人，提升至五七四人，增幅約三成。

許淑華︰擔心捷運局低估民汐線需求

許淑華表示，文湖線的慘痛經驗在前，擔心民汐線重蹈覆轍；北北基首長在二〇二〇年十月與交通部的北北基軌道路網政策溝通平台會議中，拍板民汐線從LRT的輕軌系統，提升為具備自動列車運轉的中運量捷運系統；但北市需要的是高運量系統，「文湖線就是很大的痛」。

許淑華說，環東線蓋完後，整個捷運路網更綿密，使用的人次會更多，加上推廣觀光人潮，承載的運量應該會很高；擔心捷運局低估需求，一旦軌道蓋好了就無法改變，希望要做好評估。

捷運局︰班距2.7分鐘一班 一小時22班

鄭德發表示，民汐線是以輕量列車加掛方式提升到中運量，目前每班容納數約五三〇人，預估到二〇五一年，可達班距約二．七分鐘一班，一小時約有廿二班次列車，每小時最尖峰的運輸量是一萬一六〇〇人。

台北捷運公司將斥資410億元，於2036年前完成文湖線第一階段號誌系統切換及馬特拉列車置換。（資料照）

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