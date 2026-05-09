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    首頁 > 生活

    東石北堤禁曬蚵殼 蚵農怨聲載道

    2026/05/09 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    蚵殼整簍疊放在住宅區影響生活環境。（記者蔡宗勳攝）

    蚵殼整簍疊放在住宅區影響生活環境。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石鄉北海堤長期淪為曬蚵殼場，衍生占用與環境衛生問題，主管機關第五河川分署去年進行宣導，並插牌告知要求儘速自行清除，仍有大部分蚵殼持續堆置。五河分署上月底封阻出口，蚵農只好將蚵殼改堆放在鄰近街道的住宅區，蚵殼散發惡臭、吸引蒼蠅讓住戶苦不堪言，希望相關單位設法解決問題。

    對此，立委蔡易餘將於十一日邀集相關單位在東石鄉公所開會，研商解決蚵殼「堤防不能曬、住家沒法曬」窘境。

    蚵殼無法曝曬 易釀髒亂孳生蚊蟲

    東石鄉長林俊雄也說，蚵殼曝曬需要廣闊空間，五河分署請蚵農移除暫置在堤防的蚵殼後，蚵殼搬回蚵棚或住家，受限空間只能整簍疊放，致難以曬乾，也造成環境髒亂及蚊蟲孳生，希望縣府協助尋找適合曝曬場域，解決蚵農的不便及環境衛生問題。

    東石沿海為養殖牡蠣重鎮，每年約產生七萬公噸蚵殼，其中有三成循環使用，但要經過陽光曝曬。吳姓蚵農說，這些蚵殼並不是垃圾，而是養殖牡蠣循環一個重要環節，蚵農挑選完整可再利用的蚵殼，曝曬後串成蚵條秋天放回海中附苗，開啟下一輪的牡蠣養殖，如果未經充分日曬，蚵殼上的海藻與貝類無法脫落，將影響育成率，希望相關單位正視蚵農心聲。

    第五河川分署表示，在防汛道路與堤身堆置蚵殼會防礙防汛搶險與維護作業，及造成用路人危險之虞，去年起即宣導及告知，要求堆置蚵殼的蚵農儘速清除，今年四月起執行強制執行作業，將堆置的蚵殼運至暫置場。

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