斗南停5立體停車場 活化動工

斗南火車站前停五停車場停工廿七年，縣府自籌一．三億元辦理活化工程，把原地下一樓改建為機車停車場，共計三四三格，工程昨天動工，預計明年三月完工，將可有效解決車站前令人詬病的機車違停問題。

斗南火車站跨站式站房二〇二〇年啟用，周邊停車空間不足，縣府完成停四停車場，增加五十一席汽車停車格，但機車停車空間不足，紅磚道、路邊紅線都被違停嚴重，民眾、用路人及車主都不滿。

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地下1樓改建為機車停車場

議員蔡東富及鄉親陳情，建議可把停工多年的停五停車場活化啟用，解決機車停車問題。縣長張麗善指出，停五立體停車場是由中央規劃，一九九九年興建，因地方抗爭停工至今，已完成地下一、二層主結構體，未免地下結構體上浮，以工程手法導入地下水位達地下二層頂版，導致嚴重淹水問題，讓活化工程推動困難。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，經委託台南市土木技師公會專業鑑定及試驗，現有地上結構物無安全之虞後，採灌注CLSM及混凝土方式解決上浮問題，配合地面廣場景觀工程及專業停車設備，將地下一樓改建為機車停車場，規劃三四三席機車停車格、無障礙六席，完成後除可以紓解機車停車亂象外，也重新整理景觀，提高地方使用效率。

昨天開工祈福由縣長張麗善主持，汪令堯進行工程簡報，縣議員蔡東富、簡慈坊、顏忠義、王秋足及斗南鎮長沈暉勛、地方多位民代、里長都與會。

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