史瓦帝尼護送總統返國 台商：當地人純樸 情義相挺不意外

總統賴清德成功出訪史瓦帝尼，該國副總理札杜莉更是往返接送，被誇讚是「航空版的溫馨接送型的最佳女主角」；台南楠西商圈理事長林明賢在「COVID-19」疫情爆發之前，曾在史瓦帝尼前後工作近五年的緣分，對當地人的純樸、善良印象深刻，他說，對待友邦元首會做到這麼情義相挺，也並不意外。

林明賢二〇一六年在友人的託付下，先到南非協助旅宿業的經營管理工作，再隨著台灣經貿訪問團踏上緊鄰的史瓦帝尼。

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他表示，當地有豐沛的溫泉資源，因此成立公司，與官方推動興建度假村，為了考察，持續往返兩國。

林明賢指出，相處久了，能充分感受到史瓦帝尼人民的熱情、友善，他也曾長住當地飯店，減少往返奔波南非的辛苦，為了更深入當地，後來決定租屋，以方便考察，生活起居上，大家全力協助照顧，備感溫暖。

就在進入實際推動階段時，COVID-19疫情爆發，重創觀光業，林明賢只好放棄開發計畫，回到台灣，結束史瓦帝尼的五年體驗；他強調，該國人民很純樸、善良，「你對他好、他也一定熱情回報你」。

林明賢說，在史瓦帝尼，牛隻為財富的象徵，只要經濟能力許可的，嫁娶時都會互送，而賴總統此行所餽贈的，絕對是份大禮。

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