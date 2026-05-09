紓解護師荒 台南今年增加411人留任

四位南瀛護理獎得主黃桂香（左三）、趙佳惠（左四）、李晴玉（右二）、謝雅玲（右一）出席領獎。（記者楊金城攝）

鼓勵醫院改善護理人員職場 台南首編480萬元獎勵

慶祝國際護師節，大台南護理師護士公會昨天表揚五位南瀛護理獎得主，台南市政府對於護師荒也有正面回應，衛生局局長李翠鳳表示，台南市首次編列四百八十萬元推動「護理人力留任獎勵試辦計畫」鼓勵醫院改善護理人員職場，將在五月底頒獎，與去年同期比較，南市護理人員增加四百一十一人留任，成長二．四％，打造護理人員友善職場留住人才漸起成效。

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護理師護士公會 表揚南瀛護理獎得主

大台南護理師護士公會在柳營尖山埤渡假村舉辦第廿五屆第三次會員代表大會，提前慶祝五月十二日的國際護師節，表揚南瀛護理獎得主李晴玉、張明娟、謝雅玲、黃桂香、趙佳惠。

大台南護理師護士公會理事長李美慧表示，五位得主在推動急重症照護、安寧療護、創新研發醫療設備、人才培育、推動智慧床位與共享、長照管理等面向表現卓越，堪為護理專業典範。

市長黃偉哲支持三班護病比入法

台南市副市長趙卿惠出席感謝護理人員的辛勞，指出台南市推動健康政策，基礎來自護理人員，對照顧民眾健康的護理人員要先照顧好，市長黃偉哲支持改善醫護工作環境和三班護病比入法，她認為三班護病比入法「水到渠成」，並推崇永康奇美醫學中心在友善醫護職場立下典範，期望民間醫療單位和市府合作推動友善職場，留住護理人員。

李翠鳳以自身職場經歷為例，她曾值大夜班一人照顧五十三床，她說，唯有改善護理職場才能保障護理人員健康、福址和民眾的健康，南市去年九月推動留任獎勵計畫後，上月有一萬七千一百一十八位護理師執業，比去年四月同期成長二．四％，其中六十七．二％在地區級以上醫院任職，代表護理師對台南護理職場環境的信心增加，留住護理人才有所成效。

大會同時頒發績優護理獎及資深會員獎，並提供護生與在職進修獎學金培育護理人才，也首度舉辦「直播主競賽」，鼓勵護理師透過影像提升社會對護理專業的理解與認同。

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