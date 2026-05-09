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    首頁 > 生活

    竹山首設228紀念碑 今落成啟用

    2026/05/09 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮公所在竹山公園設立二二八紀念碑。 （竹山鎮公所提供）

    南投竹山鎮公所在竹山公園設立二二八紀念碑。 （竹山鎮公所提供）

    南投縣繼埔里鎮設有「烏牛欄戰役」二二八事件紀念碑後，竹山鎮公所也與南投縣二二八關懷協會合作，於竹山公園設立二二八紀念碑，成為縣內第二座二二八紀念碑，盼藉立碑讓世人勿忘二二八，也讓後代都能認識竹山曾遭遇過的歷史，珍惜得來不易的自由與民主，今（九日）將舉辦落成啟用典禮。

    埔里鎮愛蘭橋是二二八事件最後一場戰役「烏牛欄戰役」發生地，南投縣政府於二〇〇四年設置「圓而不圓」紀念碑，以二二八事件雖是不圓滿的事件，但希望族群間能有融合圓滿結局。

    竹山鎮公所表示，竹山雖非二二八事件核心發生地，但在當年氛圍下同受波及，每年二二八關懷協會也會在竹山辦紀念活動，在當年曾有民眾受難的地點走讀解說，見證二二八歷史，傳承民主薪火。

    公所指出，在地方團體爭取下，希望在竹山能有具象化的紀念設施，並經竹山鎮代表會通過後，公所特別在竹山公園設置二二八紀念碑，碑上的翅膀寓意和平鴿象徵和平，碑文上也簡介竹山二二八事件。

    公所說，紀念碑設在竹山公園，可望能讓往來休憩民眾都能認識、緬懷二二八，並盼藉由回顧歷史事件，從中汲取經驗，讓後代子孫知道，自由是經由世代努力累積而來，進而理解民主的可貴。

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