反名間焚化爐演行動劇 要求南投縣府撤案

南投一群婆婆媽媽昨日帶鍋碗瓢盆到縣議會門口上演行動劇，要求縣府 撤回名間焚化爐興建案。（記者張協昇攝）

南投名間焚化爐興建案，引發地方強烈抗爭，反焚化爐自救會與環團一群婆婆媽媽，昨（八日）帶著鍋碗瓢盆在縣議會大門口演出行動劇，並遞交陳情書，要求縣長許淑華撤案，重新啟動公開、透明的全縣性選址評估，在母親節前夕送給名間媽媽們一個乾淨的家。

一群穿圍裙的婆婆媽媽，昨帶著鍋碗瓢盆、兩張大型母親節賀卡及三朵巨型康乃馨，於正在召開定期會的南投縣議會大門口陳情，並上演行動劇及高呼「撤案名間焚化爐 給媽媽一個乾淨的家」口號，透過柔性訴求，盼讓縣府與議會聽見地方婆婆媽媽們強烈反對在名間蓋焚化爐心聲。

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長輩憂茶園與農田會受到汙染

名間鄉反焚化爐自救會成員陳美玲指出，自從名間傳出蓋焚化爐消息，長輩們不再安穩，他們擔憂這輩子辛苦照顧的茶園與農田會受到汙染，更憂心空污影響孩子的健康，許淑華縣長也是南投的女兒，應能體會為人子女想守護家園的心，請許縣長聽聽在地母親們的哀求，懸崖勒馬、停止名間焚化爐計畫。

許淑華：須正視面臨的垃圾問題

許淑華回應表示，尊重環團與自救會的訴求，但身為縣長，她必須正視南投縣所面臨的垃圾問題，縣內已堆積三十幾萬噸垃圾，一定要有自主處理垃圾設施，且現在科技進步，如果焚化爐是一個不夠先進、不夠環保，對於人體或環境會產生危害的設施，不可能在每個縣市運作那麼多年，未來蓋好的焚化爐也會更先進、更環保，縣府將依據環境部規範，以最嚴謹與負責任態度提出科學數據。

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