高美濕地、大安媽祖園區閒置 台中海線觀光停擺

台中市議會交通地政委員會率團前往大安港媽祖園區考察。（記者張軒哲攝）

議員盼整合觀光景點 改善接駁、住宿與整體動線規劃

高美濕地遊客中心自二〇一九年開幕以來採委外經營，網美露營區雖一度爆紅，但景觀餐廳等經營不佳，自前年長期封閉整修，近日曝市府五月已與業者解約，另大安港媽祖園區觀旅局原規劃渡假飯店發展，促參案卻因乏人問津三度流標，連媽祖雕像最快要到九月才能豎立，多名議員斥，台中市長盧秀燕任期倒數，海線觀光重大建設全停擺，海線發展空轉。

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高美濕地露營區設施拆除 恢復為綠地

建設局說，已自五月一日正式進駐接管高美濕地，原露營區圍籬及營帳設施已拆除，恢復為綠地使用，另全面加強環境及廁所清潔，供遊客休憩；台中市風景區管理所另指出，大安港媽祖園區景觀工程與媽祖雕像預計今年第三季完工，為年底登場的海線觀光季做足準備。

媽祖園區景觀工程與雕像 第三季完工

盧秀燕八年任期將於年底卸任，但海線兩大觀光建設高美濕地遊客中心與大安港媽祖園區卻活化不佳，幾乎長年閒置，高美露營場三月一度傳出將規劃露營車，結果市府五月已與業者解除合約，又將另外招商。

渡假飯店流標 市府啟動短期自營活化

至於大安港媽祖文化園區去年原本規劃朝渡假飯店發展，促參案卻三次招標都因無人投標下流標，市府已啟動短期自營活化，八日台中市議會交通地政委員會率團前往大安港媽祖園區考察。

市議員楊典忠指出，台中海線觀光長期存在「點狀建設、缺乏整合」問題，高美濕地、大安港媽祖園區、梧棲漁港、鰲峰山公園及三井outlet等景點，至今仍缺乏整體交通接駁、住宿旅遊及觀光動線規劃。

議員：市府委外營運績效管理 明顯不足

楊典忠更指出，高美濕地遊客中心促參案委外廠商日前解約就是重大警訊，代表市府對重大觀光建設委外營運績效管理明顯不足，市府一向只負責招商簽約，後續卻袖手旁觀，包括大安港媽祖園區等在盧秀燕八年任內仍看不到營運跡象，海線重大觀光景點停擺，嚴重影響整體海線觀光發展。市議員施志昌也說，大安港媽祖園區建設延宕多年，園區場館活化不佳，促市府加強規劃有效活化，避免淪為「蚊子館」。

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